ما هي فوائد تناول الطعام في وقت مبكر؟

12:14 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764106 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تشير أبحاث حديثة إلى أن توقيت تناول الطعام لا يقل أهمية عن عدد السعرات الحرارية نفسها، إذ قد يساهم تناول معظم الطعام في وقت مبكر من اليوم في إدارة الوزن وتحقيق فوائد صحية أفضل للجسم. اضافة اعلان





وأكد أطباء وخبراء تغذية أن الأكل باكرًا يرتبط بعدة فوائد صحية، من أبرزها:



- تحسين عملية الهضم:

تشير الدراسات إلى أن الجسم يكون أكثر كفاءة في هضم الطعام وحرق السعرات الحرارية خلال ساعات النهار مقارنة بالمساء. كما أن تناول وجبة عشاء كبيرة ومتأخرة قد يزيد الشعور بالجوع لاحقًا، ويؤدي إلى حرق سعرات أقل، ما قد يساهم في تراكم الدهون واكتساب الوزن.



- تعزيز مستويات الطاقة:

السعرات الحرارية هي مصدر طاقة الجسم، وعند توزيعها بشكل أكبر في وجبة الفطور أو خلال النصف الأول من اليوم، يمكن للجسم استخدامها بكفاءة أعلى. وأظهرت دراسات أن تناول وجبة فطور غنية نسبيًا قد يعزز استهلاك الطاقة ويقلل من إشارات الشهية، مما يدعم التحكم في الوزن.



- دعم فقدان الوزن:

ترتبط الأنماط الغذائية التي تركز على تناول السعرات في الصباح وبداية فترة ما بعد الظهر بنتائج أفضل في فقدان الوزن. وقد يشمل ذلك تقليل كتلة الدهون، وخسارة دهون البطن، وخفض مؤشرات الالتهاب.



- تحسين جودة النوم:

تناول كميات كبيرة من الطعام في وقت متأخر قد يؤثر سلبًا في جودة النوم. وتشير بعض الأدلة إلى أن تقليل السعرات بعد المساء يساعد على نوم أطول وأكثر استقرارًا مقارنة بالاستمرار في تناول الطعام حتى ساعات متأخرة من الليل.



- تعزيز مؤشرات الصحة الأيضية:

يساعد تناول الطعام مبكرًا على تحسين مؤشرات مهمة مثل مستوى السكر في الدم، والدهون الثلاثية، والكوليسترول، ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ودعم الصحة العامة.



ويؤكد المختصون أن المفتاح لا يقتصر على توقيت الطعام فحسب، بل يشمل أيضًا جودة الوجبات وتوازنها، إلى جانب نمط حياة صحي يعتمد على الحركة المنتظمة والنوم الكافي.

تم نسخ الرابط





