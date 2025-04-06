ما هي كمية الماء المطلوبة يوميا للمساعدة على إنقاص الوزن؟

الوكيل الإخباري- يعتبر الماء من المكونات الأساسية في جسم الإنسان، وله دور مهم في تعزيز فقدان الوزن، الحد من خطر الإصابة بحصوات الكلى، وتحسين مستويات السكر في الدم. وفي هذا التقرير، يوضح "الكونسلتو" فوائد شرب الماء في مساعدة الجسم على التخلص من زيادة الوزن .

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فوائد شرب الماء لفقدان الوزن

يوضح الدكتور ألبرت دو، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، أن الماء يُعتبر عنصرًا أساسيًا في الجسم، حيث تُعتمد عليه جميع الخلايا وأجزاء الجسم المختلفة، بالإضافة إلى سوائل الجسم التي تساهم في الحفاظ على وظائفه بشكل صحيح. وبالتالي، يمكن أن يساعد شرب الماء في الوصول إلى وزن صحي.

أظهرت دراسة صغيرة أن شرب الماء قبل الوجبات يمكن أن يساعد في تقليل استهلاك السعرات الحرارية بشكل طبيعي، مما يساهم في إدارة الوزن بشكل صحي. في هذه الدراسة، تناول المشاركون كمية أقل من الطعام بعد شرب كوب ونصف من الماء قبل تناول الوجبة مقارنة بالمجموعات الأخرى التي شربت الماء بعد الوجبة أو لم تشرب أي شيء.

تحفيز التمثيل الغذائي

يمكن أن يساعد شرب المزيد من الماء في تسريع عملية التمثيل الغذائي. فقد أظهرت إحدى الدراسات أن زيادة تناول الماء لا يساعد فقط في تقليل استهلاك السعرات الحرارية، بل يعزز أيضًا عملية تحلل الدهون، ما يساهم في تسريع التمثيل الغذائي. رغم أن هذا التأثير قد يكون طفيفًا في البداية، إلا أنه يتراكم مع مرور الوقت ويمكن أن يكون له تأثير أكبر في النهاية.



كمية الماء المثالية لفقدان الوزن

لا توجد كمية محددة من الماء يمكن القول بأنها "الكمية المثالية" لفقدان الوزن، حيث لم تثبت الدراسات العلمية ارتباطًا مباشرًا بين شرب كمية معينة من الماء وفقدان الوزن. ومع ذلك، للحفاظ على توازن الماء في الجسم، يقترح الدكتور دو اتباع توصيات الأكاديمية الوطنية للعلوم التي تنص على:

15.5 كوبًا (3.7 لترًا أو 124 أونصة) للرجال

11.5 كوبًا (2.7 لترًا أو 92 أونصة) للنساء



وتشمل هذه الكمية الماء والسوائل المستمدة من الطعام.