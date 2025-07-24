متى تشرب القهوة بعد الأكل؟

غير مستحب شرب القهوة مباشرة بعد الوجبة، خاصةً إن كانت دسمة.
يُفضل الانتظار 30 دقيقة إلى ساعة بعد الأكل لتجنّب:
ضعف امتصاص العناصر الغذائية (خاصة الحديد).
الحموضة أو مشاكل في الهضم.
☕ كيف تؤثر القهوة على الجسم؟
تحتوي على الكافيين: منشط للجهاز العصبي.
قد تؤثر على:
النوم.
مستويات السكر في الدم.
هرمون الكورتيزول (التوتر والمناعة والتمثيل الغذائي).
⚖️ القهوة وخسارة الوزن
تقلل الشهية مؤقتًا.
قد تساعد على تقليل السعرات الحرارية إذا شُربت قبل الأكل بـ 30 دقيقة إلى 4 ساعات.
✅ نصيحة
استمتع بالقهوة، ولكن باعتدال وبعد الوجبة بـ نصف ساعة على الأقل للحصول على فوائدها وتجنّب آثارها السلبية.
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