الخميس 2025-07-24 04:36 م
 

متى تشرب القهوة بعد الأكل؟

ححخح
تعبيرية
 
الخميس، 24-07-2025 02:46 م

الوكيل الإخباري-   تُعدّ القهوة من أكثر المشروبات شعبية حول العالم، ويفضّل كثير من الناس تناولها بعد الوجبات، خاصةً عقب الإفطار. ورغم طعمها المحبّب وتأثيرها المنشّط، إلا أن توقيت شرب القهوة يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على امتصاص العناصر الغذائية في الجسم، وقد يسبب بعض الاضطرابات الهضمية. لذلك، من المهم معرفة التوقيت المثالي لتناولها، لتفادي الأضرار والاستفادة القصوى من فوائدها الصحية.

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🕒 أفضل وقت لشرب القهوة بعد الأكل
غير مستحب شرب القهوة مباشرة بعد الوجبة، خاصةً إن كانت دسمة.
يُفضل الانتظار 30 دقيقة إلى ساعة بعد الأكل لتجنّب:
ضعف امتصاص العناصر الغذائية (خاصة الحديد).
الحموضة أو مشاكل في الهضم.

☕ كيف تؤثر القهوة على الجسم؟
تحتوي على الكافيين: منشط للجهاز العصبي.
قد تؤثر على:
النوم.
مستويات السكر في الدم.
هرمون الكورتيزول (التوتر والمناعة والتمثيل الغذائي).

⚖️ القهوة وخسارة الوزن
تقلل الشهية مؤقتًا.
قد تساعد على تقليل السعرات الحرارية إذا شُربت قبل الأكل بـ 30 دقيقة إلى 4 ساعات.

✅ نصيحة
استمتع بالقهوة، ولكن باعتدال وبعد الوجبة بـ نصف ساعة على الأقل للحصول على فوائدها وتجنّب آثارها السلبية.

 

الكونسلتو 

 
 
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