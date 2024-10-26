 
السبت 2024-10-26 04:21 م
 

متى يبدأ تنظيف أسنان الرضيع؟

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 26-10-2024 02:31 م

الوكيل الإخباري-   مع بدء ظهور أسنان الطفل، والذي يحدث عادة في عمر 6 أشهر، يُنصح بالبدء في تنظيف أسنانه بقليل من معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، حسب توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال.

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يوصي خبراء "بيبي سنتر" باتباع هذا النهج المبكر في تنظيف أسنان الرضيع منذ نمو أسنانه اللبنية، التي سيفقدها.


ترجع أهمية تنظيف الأسنان اللبنية إلى أنها تساعده في النمو، وتحديداً على الكلام والمضغ.


كما تسبب الفجوات الموجودة بين الأسنان اللبنية أثناء نموها في تحرك أسنان أخرى، ويؤدي ذلك إلى ظهورها ملتوية أو محاصرة داخل عظام الفك، من هنا تأتي أهمية العناية المبكرة بها.


يمكن أن يسبب إهمال العناية بالأسنان اللبنية التسوس، والألم، والالتهابات، والحاجة إلى زيادة إجراءات طب الأسنان.


تشير التقارير الطبية إلى أن ربع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 إلى 5 سنوات يعانون من تسوس الأسنان، ويعاني أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 8 سنوات من تسوس الأسنان في واحدة على الأقل من أسنانهم اللبنية.


لذلك، البدء في عادات الأسنان الجيدة في وقت مبكر جداً إجراء مهم، يقلل من خطر تسوس الأسنان لدى الطفل أثناء نموه.


التنظيف
استخدم فرشاة أسنان للأطفال (ذات شعيرات ناعمة، ورأس صغير) وقبضة مناسبة لليد.
استبدل فرشاة الأسنان بمجرد أن تبدأ الشعيرات في التآكل أو التبعثر، كل شهرين إلى 4 أشهر تقريباً.
استخدم كمية صغيرة من معجون أسنان بالفلورايد بحجم حبة الأرز، ثم حجم حبة البازلاء عندما يبلغ 3 سنوات.


نظف أسنان الطفل بلطف من الداخل والخارج، بما في ذلك على طول خط اللثة وجانب المضغ، وكذلك لسانه (إذا سمح لك بذلك)، لإزالة البكتيريا.


ولا تقلق بشأن الشطف. نظراً لأن كمية معجون الأسنان صغيرة جداً، يمكن أن يؤدي تخطي الشطف إلى تعظيم فوائد الفلورايد أيضاً.

 

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gnews

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