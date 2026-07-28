متى يحتاج الطفل إلى المكملات الغذائية؟

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الوكيل الإخباري- أكدت الدكتورة سلمى زهران، أستاذة الصحة العلاجية، أن الغذاء المتوازن هو المصدر الأساسي للعناصر الغذائية، وأن المكملات لا تُعطى للأطفال إلا عند وجود نقص مؤكد وبناءً على توصية الطبيب، لتجنب المضاعفات الصحية. اضافة اعلان





وأوضحت أن الرضع الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية قد يحتاجون إلى فيتامين "د" منذ الأيام الأولى، بينما قد يُوصى بمكملات الحديد بدءًا من عمر 4 إلى 6 أشهر في بعض الحالات.



وأضافت أن المكملات قد تساعد في تعويض نقص العناصر الغذائية، ودعم نمو العظام، والوقاية من فقر الدم، وتحسين التركيز عند الأطفال الذين يعانون من نقص غذائي.



في المقابل، حذّرت من الإفراط في استخدامها، إذ قد يسبب التسمم، واضطرابات الجهاز الهضمي، ويؤثر في امتصاص بعض المعادن، كما أن بعض المنتجات غير الموثوقة قد تحتوي على مواد ضارة.



وأشارت إلى أن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، أو الأمراض المزمنة، أو الأنظمة الغذائية المقيدة، قد يحتاجون إلى مكملات غذائية تحت إشراف طبي، مؤكدة أن الأطعمة الطبيعية تظل الخيار الأفضل لتلبية احتياجات الطفل الغذائية.





