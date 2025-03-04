متى يصبح الصيام خطراً على مرضى السكري؟.. أطباء يجيبون

الوكيل الإخباري- مع قدوم شهر رمضان، يحرص المسلمون حول العالم على صيام الشهر الفضيل، بما في ذلك مرضى السكري، الذي يُعد من أكثر الأمراض انتشاراً. ولكن بالنسبة لهم، يحتاج الصيام إلى تخطيط دقيق وتوجيهات خاصة لضمان السلامة الصحية. في هذا التقرير، يقدم الأطباء المتخصصون نصائح هامة لتمكين مرضى السكري من الصيام بشكل آمن.

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تخطيط دقيق للصيام

يؤكد الطبيب الأردني أسامة الخطيب، أخصائي أمراض الباطنية والسكري، أنه يجب على مرضى السكري تخطيط صيامهم بدقة لضمان سلامتهم. ويشدد على ضرورة استشارة الأطباء المتخصصين قبل بدء الصيام لتقييم الحالة الصحية. كما يجب تعديل جرعات الأدوية أو الأنسولين خلال الصيام لتفادي انخفاض أو ارتفاع مستويات السكر في الدم. ويُوصى أيضًا بإجراء اختبارات لقياس مستوى السكر في الدم عدة مرات يوميًا خلال الأيام الأولى من رمضان.



نصائح غذائية

الإفطار: يُنصح ببدء الإفطار بتناول 1-3 تمرات مع كوب ماء أو لبن قليل الدسم، ثم الانتظار قليلاً قبل تناول الوجبة الرئيسية. يجب أن تحتوي الوجبة على بروتينات مثل الدجاج أو الأسماك أو اللحوم، بالإضافة إلى نشويات معقدة مثل الخبز الأسمر أو الأرز البني والخضروات. يُنصح بتجنب الإفراط في تناول الحلويات والمقالي، واستبدالها بالفواكه الطازجة أو الحلويات المحضرة ببدائل السكر الصحية.

السحور: يوصي الطبيب بتناول وجبة سحور غنية بالبروتين والألياف مثل البيض، والحبوب الكاملة، والشوفان، والزبادي، للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم. يجب تجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكريات البسيطة التي قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر ثم انخفاضه.

الماء: من المهم شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، مع تجنب المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالكافيين لأنها قد تزيد من فقدان السوائل.

المراقبة المستمرة

تؤكد الطبيبة المصرية مروة الحسيني، أخصائي الباطنة العامة، على ضرورة مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام خلال ساعات الصيام. إذا شعر المريض بأعراض انخفاض السكر مثل الدوخة أو التعرق الشديد أو الرجفة أو الجوع الشديد، أو أعراض ارتفاع السكر مثل العطش الشديد أو الإرهاق أو التبول المتكرر، يجب قياس مستوى السكر فورًا. في حالة انخفاضه لأقل من (50 mg/dL) أو ارتفاعه لأكثر من (350 mg/dL)، يجب اتخاذ قرار الإفطار فورًا.

من يجب عليهم الإفطار؟

يتفق كل من الأطباء أسامة الخطيب ومروة الحسيني على أن معظم مرضى السكري يمكنهم الصيام بأمان إذا تم التخطيط له بشكل جيد وفقًا لإرشادات الطبيب. ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يُفضل فيها الإفطار، ومنها:

مرضى السكري من النوع الأول الذين يعتمدون على جرعات عالية من الأنسولين.

المرضى الذين يعانون من مضاعفات السكري مثل مشاكل الكلى أو القلب.

الأشخاص الذين يعانون من نوبات هبوط أو ارتفاع متكرر في السكر.



تُظهر هذه النصائح مدى أهمية التخطيط المسبق والمراقبة المستمرة للسكر لضمان صيام آمن وصحي لمرضى السكري خلال شهر رمضان.