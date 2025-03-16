متى يصبح انتفاخ البطن بعد الإفطار مصدر قلق؟

متى يصبح الانتفاخ مقلقًا؟
يصبح الانتفاخ مقلقًا إذا ترافق مع الأعراض التالية:
ألم شديد في البطن
غثيان وقيء مستمر
إسهال أو إمساك شديد
الحمى
فقدان الوزن دون سبب واضح
صعوبة في التنفس
البراز الدموي
من الأسباب الشائعة:
تناول الطعام بسرعة وبكميات كبيرة
تناول الأطعمة الدهنية والمقلية
زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف فجأة
ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام
صعوبة هضم اللاكتوز
مشاكل صحية مثل القولون العصبي
تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا
تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية
شرب كميات كافية من الماء
تجنب المشروبات الغازية
ممارسة الرياضة بانتظام
استشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض
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