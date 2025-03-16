 
الأحد 2025-03-16 12:49 م
 




            

        








    

        

        

            متى يصبح انتفاخ البطن بعد الإفطار مصدر قلق؟
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                للل
            
                

                    تعبيرية 
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        11:15 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  يعاني بعض الأشخاص من انتفاخ البطن بعد الإفطار، مما يسبب القلق في حال حدوثه بشكل متكرر. لكن يمكن أن يكون هذا الانتفاخ نتيجة لعوامل بسيطة.
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متى يصبح الانتفاخ مقلقًا؟
 يصبح الانتفاخ مقلقًا إذا ترافق مع الأعراض التالية:
ألم شديد في البطن
غثيان وقيء مستمر
إسهال أو إمساك شديد
الحمى
فقدان الوزن دون سبب واضح
صعوبة في التنفس
البراز الدموي
 
أسباب انتفاخ البطن بعد الإفطار
 من الأسباب الشائعة:
تناول الطعام بسرعة وبكميات كبيرة
تناول الأطعمة الدهنية والمقلية
زيادة تناول الأطعمة الغنية بالألياف فجأة
ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام
صعوبة هضم اللاكتوز
مشاكل صحية مثل القولون العصبي
 
 نصائح لتجنب الانتفاخ
تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا
تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية
شرب كميات كافية من الماء
تجنب المشروبات الغازية
ممارسة الرياضة بانتظام
استشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض
 
الكونسلتو 









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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