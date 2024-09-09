متى يكون التجشؤ علامة مرضية؟

الوكيل الإخباري- قد يبدو التجشؤ أمرًا طبيعيًا ولا يستدعي القلق، لكنه إذا كان يحدث بشكل مستمر، قد يكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض، مثل السرطان.

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في حالات نادرة، قد يكون التجشؤ المتكرر أحد الأعراض غير المباشرة لسرطانات الجهاز الهضمي، مثل سرطان القولون والمريء والمعدة والبنكرياس.



ويحدث التجشؤ المتكرر الناتج عن هذه الأنواع من السرطان نتيجة لنمو الورم داخل الأمعاء، مما يؤدي إلى الإصابة بالانسداد المعوي.



ويصبح التجشؤ المتكرر علامة مؤكدة على انسداد الأمعاء المرتبط بسرطانات الجهاز الهضمي، إذا كان المريض يعاني في الوقت ذاته من:

ألم البطن.

الأنيميا.

التعب الدائم.

حرقة المعدة.

ضعف الشهية.

فقدان الوزن.



ويزداد خطر الإصابة بالانسداد المعوي عند مرضى سرطان القولون إذا تكوّن الورم في الجانب الأيسر من الأمعاء الغليظة، لأنه أضيق من الجزء الأيمن.



السرطان ليس السبب الوحيد للتجشؤ المتكرر، بل هناك مشكلات صحية أخرى تؤدي إلى حدوثه، أبرزها:

التهاب المعدة.

ارتجاع المريء.

عدم تحمل اللاكتوز.

جرثومة المعدة.

قرحة المعدة.

قرحة الاثني عشر.



وقد يكون التجشؤ المتكرر ناجمًا عن عادات خاطئة تؤدي إلى ابتلاع كمية كبيرة من الهواء واستقرارها في المعدة والأمعاء على هيئة غازات، ومنها:



مضغ العلكة.

تناول المشروبات الغازية.

تناول الطعام بسرعة.

طرق تشخيص أسباب التجشؤ المتكرر نظرًا لتعدد الأسباب المرضية للتجشؤ المتكرر، يجب على المريض زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات التي تساعد على تشخيص المرض المسبب له بدقة، وتشمل:

تحاليل الدم.

التصوير المقطعي المحوسب.

المنظار.