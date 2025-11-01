متى يكون لون المخاط علامة تحذير صحية؟

دلالات ألوان المخاط:
1. المخاط الأبيض الصافي:
طبيعي ويحافظ على رطوبة الممرات الأنفية.
زيادته قد تشير إلى الجفاف، أو بداية نزلة برد أو حساسية (مثل حمى القش).
المخاط الأبيض السميك قد يدل على عدوى بكتيرية ويحتاج تقييم طبي.
2. المخاط الأصفر:
يشير إلى أن الجسم يحارب عدوى.
قد يكون علامة على نزلة برد، إنفلونزا، التهاب صدر، أو التهاب جيوب أنفية.
يجب متابعة أعراض أخرى مثل السعال المستمر أو الحمى.
3. المخاط الأخضر:
غالباً مرتبط بعدوى بكتيرية، لكن قد يظهر أيضاً في العدوى الفيروسية الطويلة.
قد يدل على التهاب جيوب أنفية أو الشعب الهوائية أو التهاب صدر.
إذا صاحبه حمى أو أعراض شديدة، يجب استشارة الطبيب لتقييم الحاجة للمضادات الحيوية.
الخلاصة:
اختلاف لون المخاط يعكس نوع الاستجابة المناعية للجسم.
استمرار الأعراض أو ظهور المخاط الأخضر مع حمى يستدعي استشارة الطبيب.
