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محلول الحديد قد يسبب التسمم في هذه الحالة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 09-10-2024 11:33 ص

الوكيل الإخباري-   يعاني بعض الأشخاص من انخفاض في معدلات عنصر الحديد في الجسم، ما يسفر عنه الإصابة بأنيميا فقر الدم، ويصف لهم الطبيب المتابع للحالة تناول المحاليل لرفع نسب الحديد في الجسم، إلا أن الأمر قد يسبب الإصابة بالتسمم عند تناوله بطريقة خاطئة.

هل يؤدي محلول الحديد للإصابة بالتسمم؟

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في هذا الصدد، قالت الدكتورة سهيلة علي، أخصائية التحاليل الطبية، إن محلول الحديد لا يسبب التسمم، طالما يتم تناوله في الوريد بنسب ضئيلة، ليأخذ أكبر قدر ممكن من الوقت لدخوله للدم.

وأضافت أخصائية التحاليل الطبية، أن سرعة تدفق محلول الحديد في الوريد عن طريق "الكانيولا" يسبب الإغماء، ويصل به الأمر لحد التسمم.

لذا، لا يفضل إسراع مجرى المحلول، فلا بُد من امتزاجه بالدم عن طريق التقطير البسيط، لتفادي الإغماء والتسمم.

وأكدت أخصائية التحاليل الطبية، أنه في الطبيعي لا يتسبب محلول الحديد في الإصابة بالتسمم، مشددة على عدم تناول المريض له من تلقاء ذاته، فلا بُد من وصفه تحت رعاية وإشراف الطبيب المختص.

أطعمة غنية بالحديد


وبحسب موقع :Mayo clinic"، تشمل قائمة أبرز الأطعمة الغنية بعنصر الحديد ما يلي:

- اللحوم الحمراء.

- السبانخ.

- المأكولات البحرية.

- الخضروات الليفية ذات اللون الداكن.

- المشمش.

- الزبيب.

- البازلاء.

 
gnews

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