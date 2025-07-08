الثلاثاء 2025-07-08 02:36 م
 

مخاطر خفية للجلوس متربعا لفترات طويلة

خهنت
تعبيرية
 
الثلاثاء، 08-07-2025 01:20 م

الوكيل الإخباري-   حذر خبراء في جراحة العظام من مخاطر الجلوس بوضعية "التربيعة" لساعات، مؤكدين أنها قد تسبب ضغطًا على الوركين والعمود الفقري، وتؤدي إلى آلام أسفل الظهر، تيبس المفاصل، وضعف الدورة الدموية.

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وأوضحوا أن هذه الوضعية تُجبر الجسم على تحمل ضغط غير متوازن، ما يسبب إجهادًا للمفاصل والعضلات، خاصة عند الجلوس لفترات طويلة دون حركة.


وينصح الأطباء بالجلوس المتوازن، وأخذ فواصل للحركة كل نصف ساعة، وممارسة تمارين التمدد لتقليل الأضرار.


الجلوس متربعًا آمن لفترات قصيرة، لكن الاعتدال وتغيير الوضعية ضروريان للحفاظ على صحة المفاصل والعمود الفقري.

 

فوشيا 

 
 
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