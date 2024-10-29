مخاطر غير متوقعة.. طبيب يحذر من طقطقة الظهر

مخاطر طقطقة الظهر
في هذا الصدد، أوصى الدكتور محمد أبو زهرة، استشاري العلاج الطبيعي، الأشخاص المعتادين على طقطقة الظهر بالإقلاع عن ذلك، موضحًا أن هذه الإجراء يجب إتمامه تحت إشراف طبيب متخصص.
وأضاف أبو زهرة: "يجب ألا يحاول أي شخص طقطقة ظهره بنفسه، عن طريق تقليد مقاطع الفيديو المتداولة على موقع "يوتيوب"، لأن الفقرات إذا تم تحريكها بشكل خاطئ، سوف تتعرض حياته للخطر".
وأكد استشاري العلاج الطبيعي أن الطبيب لا يجري طقطقة الظهر للمريض إلا بعد تقييم حالته الصحية بشكل دقيق، عن طريق إخضاعه لعدد من الفحوصات، لمعرفة ما إذا كان تتناسب معه أم لا.
وأوضح أن طقطقة الظهر قد تُظهر نتائج إيجابية وسريعة على بعض المرضى، في المقابل، قد تؤتي بآثار عكسية، من الممكن أن تصل للوفاة، إذا تم فعلها لحالات غير مناسبة لها.
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