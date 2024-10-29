مخاطر غير متوقعة.. طبيب يحذر من طقطقة الظهر

الوكيل الإخباري- يعتاد بعض الأشخاص، خاصةً الأشخاص الذين يمتهنون وظائف تجعلهم يجلسون لفترة طويلة، على طقطقة الظهر، لاعتقادهم أن هذه العادة تساعد على تخفيف آلام العمود الفقري.



مخاطر طقطقة الظهر

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