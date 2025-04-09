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مدرات بول طبيعية- 5 أعشاب لعلاج احتباس السوائل

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تعبيرية
 
الأربعاء، 09-04-2025 11:43 ص

الوكيل الإخباري-  إذا كنت تبحث عن حلول طبيعية لعلاج احتباس السوائل في الجسم دون الحاجة للأدوية المدرة للبول، فإن هناك عدة أعشاب قد تكون فعّالة في طرد الماء الزائد. إليك أبرز الأعشاب التي تساعد في ذلك وفقًا للدكتورة هالة عسكر، استشاري التغذية العلاجية:

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البردقوش: يتميز بخصائص مدرة للبول تساعد في تحفيز الكلى على التخلص من الماء الزائد عبر التبول.
الشاي الأخضر: يحتوي على مادة الكافيين التي تعزز من قدرة الجسم على التخلص من السوائل الزائدة.
الزعتر: يعمل على تقليل التورم الناتج عن احتباس السوائل ويحفز الجسم على التخلص من السموم.
الروزماري (إكليل الجبل): يُستخدم للتخلص من السوائل المحبوسة في الجسم، مما يجعله بديلاً طبيعيًا للأدوية المدرة للبول.
الخروب: يحتوي على مركبات مدرة للبول، مما يجعله فعالًا في علاج احتباس السوائل وتنقية الجسم من السموم.

 

الكونسلتو 


 
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