مدرات بول طبيعية- 5 أعشاب لعلاج احتباس السوائل

البردقوش: يتميز بخصائص مدرة للبول تساعد في تحفيز الكلى على التخلص من الماء الزائد عبر التبول.
الشاي الأخضر: يحتوي على مادة الكافيين التي تعزز من قدرة الجسم على التخلص من السوائل الزائدة.
الزعتر: يعمل على تقليل التورم الناتج عن احتباس السوائل ويحفز الجسم على التخلص من السموم.
الروزماري (إكليل الجبل): يُستخدم للتخلص من السوائل المحبوسة في الجسم، مما يجعله بديلاً طبيعيًا للأدوية المدرة للبول.
الخروب: يحتوي على مركبات مدرة للبول، مما يجعله فعالًا في علاج احتباس السوائل وتنقية الجسم من السموم.
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