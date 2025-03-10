 
الإثنين 2025-03-10 10:38 ص
 

مدمن حلويات رمضانية؟- 5 نصائح للتقليل من تناولها

عت
تعبيرية
 
الإثنين، 10-03-2025 10:33 ص

الوكيل الإخباري-  إذا كنت تجد صعوبة في مقاومة الحلويات الرمضانية وتريد تقليل استهلاك السكريات، إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في كبح شهيتك، كما ورد في تقرير موقع "INDIA TODAY":

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- تجنب المحليات الصناعية
يُنصح بتجنب المحليات الصناعية تمامًا، لأنها تجعل الأشخاص معتادين على تناول السكريات بكثرة، مما يزيد الرغبة في تناول الحلويات.


- عدم تخطي الوجبات
من الضروري تناول وجبتي الإفطار والسحور بشكل منتظم، حيث أن تخطي إحدى الوجبات قد يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، مما يساهم في زيادة رغبتك في تناول الحلويات.


- شرب الماء بكثرة
شرب كمية وفيرة من الماء بين الإفطار والسحور يساعد في تقليل الرغبة في تناول السكريات، حيث يحافظ الماء على الترطيب ويشبع الشعور بالجوع.


- النوم الجيد
قلة النوم تزيد من رغبتك في تناول الأطعمة السكرية. لذلك، من المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم (7-8 ساعات يوميًا) للحفاظ على مستويات الطاقة والرغبة في تناول الطعام.


- البحث عن بدائل صحية
بدلاً من الحلويات الرمضانية، يمكنك تناول الفواكه الطازجة أو الشوكولاتة الداكنة، والتي يمكن أن تشبع رغبتك في تناول السكر بشكل آمن وصحي.

 

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