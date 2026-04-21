مدينة تُخبّئ سرّ الشوكولاتة المميّز

ووفقًا لموقع Jagranjosh، تُعرف مدينة بروكسل، عاصمة بلجيكا، بأنها "عاصمة الشوكولاتة في العالم"، نظرًا لتاريخها الطويل في صناعة الشوكولاتة الفاخرة وسمعتها العالمية في هذا المجال.
وتشتهر بروكسل بإنتاج شوكولاتة عالية الجودة تعتمد على وصفات وتقنيات تقليدية متوارثة، حيث تُعد بلجيكا من أبرز الدول المنتجة للشوكولاتة، وتلعب العاصمة دورًا رئيسيًا في هذه الصناعة المزدهرة.
وتضم المدينة مئات متاجر الشوكولاتة التي تقدم منتجات مصنوعة يدويًا، ما يجعلها وجهة مفضلة للسياح من مختلف أنحاء العالم، الذين يقصدونها لتجربة النكهات الأصلية وتذوق الشوكولاتة البلجيكية الفاخرة.
وتتنافس دول أخرى مثل سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة في صناعة الشوكولاتة، إلا أن بلجيكا تحتفظ بمكانتها المميزة بفضل جودة الكاكاو المستخدم والحرفية العالية في التصنيع.
وأصبحت صناعة الشوكولاتة جزءًا مهمًا من هوية بروكسل الثقافية وقطاعها السياحي، حيث تستقطب المتاجر التقليدية والزوار سنويًا أعدادًا كبيرة من عشاق الشوكولاتة.
