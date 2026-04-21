الثلاثاء 2026-04-21 12:18 م

مدينة تُخبّئ سرّ الشوكولاتة المميّز

مدينة تُخبّئ سرّ الشوكولا المميّز
الشوكولاتة
 
الثلاثاء، 21-04-2026 10:42 ص

الوكيل الإخباري-   تُعدّ الشوكولاتة من أكثر الحلويات انتشارًا في العالم، إلا أن عددًا محدودًا من المدن اكتسب شهرة عالمية في صناعتها وإتقانها، بفضل تقاليدها العريقة وجودتها العالية.

ووفقًا لموقع Jagranjosh، تُعرف مدينة بروكسل، عاصمة بلجيكا، بأنها "عاصمة الشوكولاتة في العالم"، نظرًا لتاريخها الطويل في صناعة الشوكولاتة الفاخرة وسمعتها العالمية في هذا المجال.


وتشتهر بروكسل بإنتاج شوكولاتة عالية الجودة تعتمد على وصفات وتقنيات تقليدية متوارثة، حيث تُعد بلجيكا من أبرز الدول المنتجة للشوكولاتة، وتلعب العاصمة دورًا رئيسيًا في هذه الصناعة المزدهرة.


وتضم المدينة مئات متاجر الشوكولاتة التي تقدم منتجات مصنوعة يدويًا، ما يجعلها وجهة مفضلة للسياح من مختلف أنحاء العالم، الذين يقصدونها لتجربة النكهات الأصلية وتذوق الشوكولاتة البلجيكية الفاخرة.


وتتنافس دول أخرى مثل سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة في صناعة الشوكولاتة، إلا أن بلجيكا تحتفظ بمكانتها المميزة بفضل جودة الكاكاو المستخدم والحرفية العالية في التصنيع.


وأصبحت صناعة الشوكولاتة جزءًا مهمًا من هوية بروكسل الثقافية وقطاعها السياحي، حيث تستقطب المتاجر التقليدية والزوار سنويًا أعدادًا كبيرة من عشاق الشوكولاتة.

 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 