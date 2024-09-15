مرضى الاكتئاب لديهم "شبكة دماغية" أكبر بمرتين

الوكيل الإخباري- كشف موقع "سينس أليرت"، أن معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم شبكة دماغية تبدو أنها أكبر بمرتين من حجمها الطبيعي.

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وبين العلماء المشاركون في الدراسة أن "الشبكة تتوسع إلى ضعف حجمها تقريبا لدى معظم الأفراد المصابين بالاكتئاب، وكان هذا التأثير ظاهرا في عدة حالات".



وأشار العلماء من كلية طب وايل كورنيل في مدينة نيويورك إلى أنه "كلما زادت معرفتنا بكيفية تأثير الاكتئاب على الدماغ، كان بوسعنا منعه وعلاجه بشكل أفضل".

وأظهر تحليل أولي لمسح الدماغ لـ 57 فردا مصابا بالاكتئاب، بمتوسط عمر 41 عاما، مقارنة بـ 37 من الأشخاص الأصحاء، توسع شبكة البروز الجبهي المخططي. ثم تم دعم هذه النتائج من خلال المقارنات مع مجموعات بيانات أكبر.



وأظهرت اختبارات أخرى على مجموعة أصغر على مدار عام ونصف العام، بالإضافة إلى بيانات صور الدماغ من 114 طفلا تم جمعها قبل وبعد تشخيص الاكتئاب، نتائج مماثلة.