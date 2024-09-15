مرضى الاكتئاب لديهم "شبكة دماغية" أكبر بمرتين

وبين العلماء المشاركون في الدراسة أن "الشبكة تتوسع إلى ضعف حجمها تقريبا لدى معظم الأفراد المصابين بالاكتئاب، وكان هذا التأثير ظاهرا في عدة حالات".
وأشار العلماء من كلية طب وايل كورنيل في مدينة نيويورك إلى أنه "كلما زادت معرفتنا بكيفية تأثير الاكتئاب على الدماغ، كان بوسعنا منعه وعلاجه بشكل أفضل".
وأظهرت اختبارات أخرى على مجموعة أصغر على مدار عام ونصف العام، بالإضافة إلى بيانات صور الدماغ من 114 طفلا تم جمعها قبل وبعد تشخيص الاكتئاب، نتائج مماثلة.
وكان توسع شبكة البروز الجبهي المخططي ملحوظا لدى الأطفال قبل تشخيص الاكتئاب وفقا للدراسة؛ ما يشير إلى أنه عامل خطر ومساهم محتمل في الاكتئاب، وليس شيئا يحدث بسببه.
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