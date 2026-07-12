"مرض الجلوس".. ساعات أمام الشاشة تهدد صحتك بصمت

وأوضح أطباء أن قلة الحركة ونمط الحياة المكتبي قد يسببان إجهاد العضلات وتغيّرات في طريقة الجلوس، خاصة مع انحناء الرأس إلى الأمام أثناء استخدام الأجهزة، ما يزيد الضغط على الرقبة والفقرات وقد يؤدي إلى مضاعفات طويلة الأمد.
وينصح المختصون بأخذ فترات راحة للحركة كل 25 إلى 30 دقيقة، وضبط وضعية الكرسي والشاشة، والتبديل بين الجلوس والوقوف، إضافة إلى ممارسة تمارين التمدد وتقوية عضلات الظهر والكتفين.
وأكد الخبراء أن الوقاية تعتمد على عادات بسيطة، أبرزها الحركة المنتظمة وتجنب البقاء في وضعية واحدة لفترات طويلة، للحفاظ على صحة العمود الفقري.
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