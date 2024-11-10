مرض خطير تسببه غسالة الأطباق-طبيبة توضح

الوكيل الإخباري- تعتاد الكثير من النساء على استعمال غسالة الأطباق باعتبارها تساعد على التنظيف بشكل جيدً إلى جانب التجفيف والتعقيم وتوفير الوقت دون الانتباه جيدًا لكمية المسحوق المستخدمة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الجسم.



ما هي علاقة غسالة الأطباق بمتلازمة ارتشاح الأمعاء؟



توضح الدكتورة أسماء محمد، أخصائي التغذية العلاجية أن هناك بعض الدراسات التي تؤكد أن أقراص التنظيف الخاصة بغسالة الأطباق تحتوي على مادة معينة يمكن أن تسبب زيادة فرص الإصابة بمتلازمة تسريب الأمعاء، مشيرة إلى أن هذه المادة تعمل بمثابة مادة مذيبة للدهون وبالتالي فإن تواجدها داخل جسم الإنسان قد يؤثر بشكل كبير على الإنزيمات التي تساعد في تكوين جدار الخلية الحية داخل الجهاز الهضمي ومن ثم ظهور فتحات داخل الجهاز الهضمي وتقليل التماسك بين الخلايا والتعرض للإصابة بمتلازمة تسريب الأمعاء.



نصائح عند استعمال غسالة الأطباق

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