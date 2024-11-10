مرض خطير تسببه غسالة الأطباق-طبيبة توضح

ما هي علاقة غسالة الأطباق بمتلازمة ارتشاح الأمعاء؟
توضح الدكتورة أسماء محمد، أخصائي التغذية العلاجية أن هناك بعض الدراسات التي تؤكد أن أقراص التنظيف الخاصة بغسالة الأطباق تحتوي على مادة معينة يمكن أن تسبب زيادة فرص الإصابة بمتلازمة تسريب الأمعاء، مشيرة إلى أن هذه المادة تعمل بمثابة مادة مذيبة للدهون وبالتالي فإن تواجدها داخل جسم الإنسان قد يؤثر بشكل كبير على الإنزيمات التي تساعد في تكوين جدار الخلية الحية داخل الجهاز الهضمي ومن ثم ظهور فتحات داخل الجهاز الهضمي وتقليل التماسك بين الخلايا والتعرض للإصابة بمتلازمة تسريب الأمعاء.
نصائح عند استعمال غسالة الأطباق
أكدت محمد على ضرورة اتباع بعض النصائح عند استعمال غسالة الأطباق بشكل يومي وذلك للحد من أي مضاعفات صحية يمكن التعرض لها مثل:
- ضبط غسالة الأطباق على دورة شطف دون استعمال أي مسحوق بعد الانتهاء من الغسل تمامًا.
- شطف الأطباق جيدًآ بالماء فقط ثم تجفيفها جيدًا قبل الاستعمال مباشرة وذلك لأن بقايا المسحوق يمكن أن تؤثر على المناعة والتهاب الجسم وحدوث متلازمة تسريب الأمعاء
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