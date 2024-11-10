 
الأحد 2024-11-10 01:14 ص
 

مرض خطير تسببه غسالة الأطباق-طبيبة توضح

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 10-11-2024 12:42 ص

الوكيل الإخباري-   تعتاد الكثير من النساء على استعمال غسالة الأطباق باعتبارها تساعد على التنظيف بشكل جيدً إلى جانب التجفيف والتعقيم وتوفير الوقت دون الانتباه جيدًا لكمية المسحوق المستخدمة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الجسم.

ما هي علاقة غسالة الأطباق بمتلازمة ارتشاح الأمعاء؟

توضح الدكتورة أسماء محمد، أخصائي التغذية العلاجية أن هناك بعض الدراسات التي تؤكد أن أقراص التنظيف الخاصة بغسالة الأطباق تحتوي على مادة معينة يمكن أن تسبب زيادة فرص الإصابة بمتلازمة تسريب الأمعاء، مشيرة إلى أن هذه المادة تعمل بمثابة مادة مذيبة للدهون وبالتالي فإن تواجدها داخل جسم الإنسان قد يؤثر بشكل كبير على الإنزيمات التي تساعد في تكوين جدار الخلية الحية داخل الجهاز الهضمي ومن ثم ظهور فتحات داخل الجهاز الهضمي وتقليل التماسك بين الخلايا والتعرض للإصابة بمتلازمة تسريب الأمعاء.

نصائح عند استعمال غسالة الأطباق

اضافة اعلان


أكدت محمد على ضرورة اتباع بعض النصائح عند استعمال غسالة الأطباق بشكل يومي وذلك للحد من أي مضاعفات صحية يمكن التعرض لها مثل:

- ضبط غسالة الأطباق على دورة شطف دون استعمال أي مسحوق بعد الانتهاء من الغسل تمامًا.

- شطف الأطباق جيدًآ بالماء فقط ثم تجفيفها جيدًا قبل الاستعمال مباشرة وذلك لأن بقايا المسحوق يمكن أن تؤثر على المناعة والتهاب الجسم وحدوث متلازمة تسريب الأمعاء

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الخارجية

أخبار محلية الأردن يدين اعتداء وقع في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية اليمنية

تعبيرية

طب وصحة مرض خطير تسببه غسالة الأطباق-طبيبة توضح

ارشيفية

عربي ودولي وزارة الصحة اللبنانية: 12 مصابا إثر غارة إسرائيلية على مدينة النبطية جنوبي لبنان

تعبيرية

طب وصحة هل يزيد الموز من السعال؟

ارشيفية

أخبار محلية غدًا ذكرى عودة أرض الغمر والباقورة .. فرض السِّيادة وعَودة إلى حضن الوطن

حزب الله

عربي ودولي حزب الله: هاجمنا للمرة الأولى قاعدة عين خوزلوت جنوبي بحيرة طبريا

نتنياهو

عربي ودولي الاعلام العبري: محققو الشرطة استجوبوا مسؤولين بمكتب نتنياهو

عربة الترخيص المتنقل

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق غدا



 


الأكثر مشاهدة