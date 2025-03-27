الخميس 2025-03-27 08:44 ص
 

مرض مزمن يشير إليه "سعال المدخن"

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 27-03-2025 07:50 ص
الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة ناديجدا تشيرنيشوفا أخصائية الأمراض الباطنية إلى أن "سعال المدخن" هو أحد أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).اضافة اعلان


وتقول: "يمكن اعتبار "سعال المدخن" أولى علامات مرض الانسداد الرئوي المزمن المصحوب ببلغم وضيق التنفس. ولكن الكثيرون يعتبرون السعال نتيجة غير ضارة للتدخين. مع أنه في الواقع أول علامة على تطور المرض الخطير".

ووفقا للطبيبة، يمكن أن يتطور مرض الانسداد الرئوي المزمن بسبب العمل مع الغبار أو بسبب جزيئات صغيرة ضارة موجودة في الهواء، وكذلك بسبب سوء التغذية ونقص فيتامين С.

وتقول: "يجب على المريض قبل كل شيء، الإقلاع عن التدخين. لأن عدد السنوات المتبقية من حياته يعتمد على هذا. أي كلما طالت مدة تدخينه، قلت المدة المتبقية له في الحياة. لذلك يجب الإقلاع عن التدخين في أي مرحلة من مراحل المرض".

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المريض التحرك كثيرا وممارسة نشاط بدني. لأن قلة حركته، تسرع قلة نشاطه البدني.

ووفقا لها، بالطبع يجب على المريض تناول الأدوية التي يصفها الطبيب المعالج، وأن يتبع كافة التوصيات، وأن يتجنب تفاقم المرض بكل الوسائل، لأن كل تفاقم يزيل جزءا من أنسجة الرئة، ويؤدي إلى تفاقم مسار المرض.

روسيا اليوم
 
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