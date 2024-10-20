مسحوق الكافيين المركز.. متى يؤدي إلى الموت؟

الوكيل الإخباري- يشير تقرير جديد صادر عن المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر إلى أن احتساء عدد قليل من فناجين القهوة القوية يمكن أن يجعل الناس يشعرون بالدوار، ولكن تناول مقدار ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من مسحوق الكافيين النقي قد يكون مميتاً.

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وأصدر المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر "بي إف آر" تحذيراً، اليوم الاحد، من مساحيق الكافيين شديدة القوة التي يتم التسويق لها كمكمل غذائي. لفت المعهد إلى أنه نظراً للتركيزات المرتفعة من الكافيين في المسحوق، فإن حتى الكميات القليلة يمكن أن تسبب مشاكل صحية كبيرة. ولا توصي الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بأكثر من 0.2 غرام من الكافيين في الجرعة الواحدة ولا بأكثر من 0.4 غرام على مدار اليوم للبالغين الأصحاء.



قال بحث صيني جديد إن تناول القهوة والكافيين باعتدال يومياً يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والتمثيل الغذائي لدى الأفراد الذين لا يعانون من هذه الأمراض. أوضح المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر أنه من المستحيل تقريباً قياس مثل تلك الكمية الصغيرة من مسحوق الكافيين النقي بدقة، مما يعني سهولة حدوث الجرعة الزائدة.



وعادة لا تقيس موازين المطبخ بدقة نسبياً إلا من غرام فصاعداً.



وقال المعهد إن الكمية المفرطة من الكافيين يمكن أن تتسبب في قلق حاد أو غثيان أو ارتفاع ضغط الدم أو خفقان أو عدم انتظام ضربات القلب. واحتساء ما بين 5 إلى 10 غرامات من الكافيين النقي يهدد الحياة.



وقالت السلطات إنه جرى تسجيل حالة وفاة في ألمانيا بالفعل على صلة بمسحوق الكافيين، وتوفيت شابة من التسمم الحاد بالكافيين بعدما تناولت ملعقتين صغيرتين من مسحوق الكافيين المركز بشدة. ويعد مسحوق الكافيين منتجاً غذائياً وهو متوفر في الأسواق بدون وصفة طبية.