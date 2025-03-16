 
الأحد 2025-03-16 12:49 م
 




            

        








    

        

        

            مشروبات تعزز صحة القلب في رمضان
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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                    تعبيرية 
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        11:19 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  تعد المشروبات الدافئة والعصائر من العادات الشائعة في رمضان، حيث يميل الكثير إلى تناولها للاستفادة من عناصرها الغذائية التي تساهم في صحة الجسم. ولكن، ما هي المشروبات التي تساعد في تعزيز صحة القلب؟
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1. الشاي الأخضر
 يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة المسماة الكاتيكين، التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار بالجسم ومنع تراكم اللويحات في الشرايين، مما يساهم في تعزيز صحة القلب.
2. ماء الليمون
 ماء الليمون يساعد في خفض مستويات الكوليسترول ودعم وظائف الكبد. كما يحتوي على فيتامين C الذي يعمل كمضاد أكسدة ويساعد على تحسين صحة الشرايين والقلب.
3. خل التفاح
 خل التفاح يحتوي على حمض الأسيتيك الذي يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
4. عصير الرمان
 عصير الرمان غني بمضادات الأكسدة وخاصة البوليفينولات، التي تساهم في تحسين صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول.
5. الكركم
 الكركم يحتوي على الكركمين، الذي له خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة. هذه المادة تساعد في تقليل الالتهاب الذي قد يؤدي إلى تراكم اللويحات في الشرايين، وبالتالي تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
 
الكونسلتو 









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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