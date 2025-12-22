مشروبات تمنع امتصاص الحديد

الوكيل الإخباري- حذّرت الدكتورة يلينا شافرانسكايا، أخصائية الغدد الصماء، من أن بعض العادات الغذائية الشائعة قد تُضعف فعالية مكملات الحديد، بل وقد تُفاقم أعراض نقصه، خصوصاً في فصل الشتاء.



وأشارت إلى أن العديد من الأشخاص يعانون في هذا الوقت من العام من النعاس الشديد، الضعف العام، والشحوب، وغالباً ما يُعزَون هذه الأعراض إلى تقلبات الطقس. لكن السبب الحقيقي في كثير من الحالات هو فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، إذ يؤدي انخفاض مستويات الحديد إلى ضعف إنتاج الهيموغلوبين — البروتين المسؤول عن نقل الأكسجين عبر خلايا الدم الحمراء — ما ينتج عنه نقص تأكسج الأنسجة ويؤثر سلباً على وظائف الجسم.

وأكدت الدكتورة شافرانسكايا أن العلاج لا يقتصر على تناول المكملات الدوائية التي يصفها الأطباء، بل يعتمد أيضاً على النظام الغذائي المصاحب، خصوصاً ما يُشرب مع الجرعة.



وأوضحت: "القهوة، الشاي، تُعيق امتصاص الحديد. ويرجع ذلك إلى احتوائها على البوليفينولات، وخاصة التانينات، وهي مضادات أكسدة طبيعية تمنح هذه المشروبات مذاقاً قابضاً مميزاً، لكنها في المقابل تخفض توافر الحديد في الجسم بشكل ملحوظ.."



كما نبّهت إلى تجنّب تناول الحديد مع منتجات الألبان، لأن الكالسيوم الموجود فيها يرتبط بالحديد في الجهاز الهضمي، مما يمنع امتصاصه.



وأضافت: "يجب أيضاً تجنّب تناول مكملات الحديد مع الأدوية المقللة لحموضة المعدة، مثل أوميبرازول. فالحديد يُمتص بشكل أفضل في بيئة حمضية، وهذه الأدوية تُثبّط إفراز الحمض الضروري، ما يقلل من كفاءة امتصاص المعدن."