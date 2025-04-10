مشروبات تهيج الصداع النصفي

الوكيل الإخباري- الصداع النصفي من أنواع الصداع المؤلمة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حياة الشخص. قد يكون سببه العادات الخاطئة أو العوامل الوراثية، ولكن قد تساهم بعض المشروبات في تهيجه.

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في هذا السياق، أشار الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، إلى أن المحفزات التي تؤدي إلى تهيج الصداع النصفي تختلف من شخص لآخر. وذكر أن تناول الكافيين بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى القلق والتوتر، مما قد يساهم في تهيج الصداع النصفي. ورغم ذلك، لا يمكن الجزم بأن الكافيين يسبب الصداع النصفي بشكل مباشر.



وأضاف جمال أن بعض الأشخاص قد يصابون بالصداع النصفي نتيجة حساسية تجاه مشروب معين، ويظهر هذا في شكل صداع نصفي.



أعراض الصداع النصفي:

تقلبات مزاجية

حساسية تجاه الضوء، الصوت، أو الروائح

تغيرات في الشهية أو العطش

الشعور بالتعب

الغثيان أو القيء

ألم في جانب واحد من الرأس

مشاكل في الرؤية

الإمساك أو الإسهال

طنين الأذن



يجب على مرضى الصداع النصفي أن يكونوا حذرين من بعض المشروبات التي قد تهيج حالتهم، ومراجعة أخصائي لتحديد المحفزات الفردية.