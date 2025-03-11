مشروبات فعالة لمرضى السكري للحفاظ على مستوى سكر الدم خلال رمضان

الوكيل الإخباري- يواجه العديد من مرضى السكري تحديات في السيطرة على مستويات سكر الدم خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتغير عادات الطعام والشراب. ومع ذلك، يمكن لبعض المشروبات أن تساعد في خفض مستويات السكر بسهولة وتساهم في الحفاظ على توازن الجسم.

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وفيما يلي أبرز المشروبات التي تساعد في خفض سكر الدم وفقًا لموقع "Eatthis":



الماء

يعد الماء من أبسط وأهم العوامل التي يجب أن يحرص مريض السكري على تناولها. يساعد شرب الماء بكميات كافية في تحفيز الكلى على التخلص من السكر الزائد عن طريق التبول، مما يساهم في الحفاظ على مستويات سكر الدم في الحدود الطبيعية.



شاي البابونج

تشير الدراسات إلى أن شاي البابونج له دور مهم في تنظيم مستويات سكر الدم، خاصة عند تناوله ثلاث مرات يوميًا. يساهم البابونج في تحسين وظائف البنكرياس وتعزيز التوازن في مستويات السكر في الدم.



الشاي الأسود

أظهرت دراسة أجرتها جمعية آسيا والمحيط الهادئ للتغذية السريرية أن الأشخاص الذين يتناولون الشاي الأسود بانتظام يتمتعون بمستويات مستقرة من سكر الدم. ينصح خبراء التغذية بعدم تحليته بالسكر الأبيض لضمان تحقيق الفوائد الصحية المرجوة.



القهوة

قد تكون القهوة من المشروبات المفيدة لمرضى السكري إذا تم تناولها بدون سكر أو مبيض. أظهرت الدراسات أن القهوة تحتوي على مضادات أكسدة تساهم في منع ارتفاع سكر الدم، مما يجعلها خيارًا جيدًا للمساعدة في التحكم في مستويات السكر.



الألبان النباتية

تشير الدراسات إلى أن الألبان النباتية، مثل حليب اللوز، تعتبر أقل تأثيرًا على مستويات سكر الدم مقارنة بالحليب الحيواني. كما أن البروتينات الحيوانية في الألبان قد تزيد من مقاومة الإنسولين، مما يجعل الألبان النباتية بديلاً أفضل لمرضى السكري.

باتباع هذه العادات الصحية واختيار المشروبات المناسبة، يمكن لمرضى السكري التحكم بشكل أفضل في مستويات السكر في الدم خلال رمضان.