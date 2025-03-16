 
الأحد 2025-03-16 02:46 م
 




            

        








    

        

        

            مشروبات يجب تجنب تناولها عند كسر الصيام لتجنب التأثير السلبي على الكلى
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                نهع
            
                

                    تعبيرية 
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        01:04 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  هناك مشروبات يُحذر من تناولها عند كسر الصيام، لأن تناولها قد يؤثر سلبًا على الكلى. في السطور التالية، نستعرض أبرز المشروبات التي يجب تجنبها لتفادي أي آثار سلبية.
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وقالت استشاري التغذية العلاجية، الدكتورة هالة عسكر، إن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي، القهوة، والنسكافيه يجب تجنبها عند كسر الصيام، لأنها مدرة للبول. أي أنها تؤدي إلى فقدان السوائل والأملاح الموجودة في الجسم، مما يزيد من خطر الجفاف وإجهاد الكلى.

وأضافت الدكتورة عسكر أن من بين المشروبات التي تؤثر سلبًا على الكلى عند كسر الصيام أيضًا هي المشروبات الغازية بأنواعها. هذه المشروبات تحتوي على محليات صناعية تزيد من الضغط على الكلى.

كما أشارت إلى أن المشروبات العشبية المدرة للبول مثل الشاي الأخضر والبقدونس، قد تؤدي إلى فقدان البوتاسيوم والصوديوم في الجسم، مما يزيد العبء على الكلى.

وأخيرًا، حذرت من الإفراط في شرب الماء سواء كان فاترًا أو مثلجًا بكميات كبيرة دفعة واحدة، خاصةً الماء المثلج، لأن ذلك قد يضغط على الكلى ويؤدي إلى اختلال في توازن الأملاح والمعادن في الجسم.
 
الكونسلتو 









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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