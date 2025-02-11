مشروبات يجب على الحوامل تجنبها للحفاظ على صحتهن وصحة الجنين

الوكيل الإخباري- تعتبر فترة الحمل من أكثر الفترات حساسية في حياة المرأة، حيث تحتاج إلى عناية خاصة باختيار الطعام والشراب لضمان صحة جيدة لها ولجنينها. هناك العديد من المشروبات التي يُنصح بتجنبها خلال الحمل، لأنها قد تؤثر سلبًا على الصحة. في هذا التقرير، نستعرض أبرز المشروبات الممنوعة على الحوامل وفقًا لما ذكرته الدكتورة علا أبو سريع، استشاري أمراض النساء والتوليد:

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1. الكافيين الزائد

الإفراط في تناول الكافيين قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب، كما قد يؤدي إلى انخفاض وزن الجنين عند الولادة. تشمل المشروبات التي تحتوي على كافيين: القهوة، الشاي، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، والشوكولاتة الساخنة. يُنصح بتقليل تناول الكافيين إلى الحد المسموح به وهو 150 مجم يوميًا، وهو يعادل كوبًا من القهوة.



2. المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على كميات عالية من الكافيين والسكر، مما قد يؤدي إلى الإصابة بسكري الحمل وزيادة الوزن. كما أنها تسبب انتفاخًا واضطرابًا في الجهاز الهضمي بسبب الغازات.



3. مشروبات الطاقة

تحتوي مشروبات الطاقة على جرعات عالية من الكافيين والمنشطات التي قد تؤثر على الجهاز العصبي للجنين، بالإضافة إلى أنها غنية بالسكريات والمحليات الصناعية، مما يجعلها غير آمنة أثناء الحمل.



4. الحليب غير المبستر والعصائر غير المعقمة

قد تحتوي هذه المشروبات على بكتيريا السالمونيلا التي تسبب تسممًا غذائيًا خطيرًا، لذا يُنصح بتجنبها والاعتماد على الحليب المبستر والعصائر المعقمة.



5. بعض الأعشاب (عند تناولها بشكل مفرط)

هناك بعض الأعشاب التي قد تؤثر سلبًا على الحمل إذا تم تناولها بكميات كبيرة مثل: القرفة، الزعتر، الميرمية، واليانسون. قد تسبب هذه الأعشاب تقلصات في الرحم أو نزيفًا، لذا يجب توخي الحذر عند تناولها.



6. المشروبات المحلاة بالسكر الصناعي

مثل سكر الأسبرتام والسكرين، حيث يمكن أن تكون هذه المحليات ضارة أثناء الحمل وتزيد من خطر الإصابة بسكري الحمل وزيادة الوزن.



نصائح إضافية: توصي الدكتورة علا أبو سريع بالإكثار من شرب الماء طوال اليوم، لأنه الخيار الأفضل لترطيب الجسم. كما يمكن تناول العصائر الطبيعية الطازجة بدون سكر مضاف، الحليب المبستر، وشاي الأعشاب الآمن مثل الكراوية أو البابونج بكميات معتدلة.



في الختام، يجب على الحوامل أن يكونوا حريصين على اختياراتهم الغذائية لضمان سلامة الجنين وصحته، وأن يستبدلوا المشروبات الضارة بأخرى طبيعية وصحية.