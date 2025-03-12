مشروب رمضاني فعال في تخفيف أعراض القولون العصبي والإمساك

وفقًا للدكتور أحمد شرف، أخصائي التغذية العلاجية، فإن التمر هندي يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين صحة الجهاز الهضمي، خاصةً لمرضى القولون العصبي وعسر الهضم. يحتوي التمر هندي على أحماض عضوية مثل الستريك أسيد والترترك أسيد والماليك أسيد، التي تساهم في تحفيز الإنزيمات الهاضمة، مما يحسن حركة الأمعاء ويقلل من الأعراض المصاحبة للقولون العصبي.
علاج الإمساك: التمر هندي غني بالألياف التي تساهم بشكل كبير في علاج الإمساك وتحسين الهضم.
تعزيز صحة الجهاز المناعي: يحتوي التمر هندي على مضادات الأكسدة التي تساهم في تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات.
خفض ضغط الدم: يساعد التمر هندي في خفض ضغط الدم المرتفع بفضل احتوائه على الماغنيسيوم والبوتاسيوم.
رغم الفوائد العديدة للتمر هندي، ينصح أخصائي التغذية بتجنب تناوله للأشخاص الذين يعانون من التهابات المعدة، لأنه مشروب حمضي قد يسبب تهيجًا للمعدة في حالات معينة.
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