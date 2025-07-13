الأحد 2025-07-13 02:42 م
 

مشروب شائع يمكن استخدامه ضد الإمساك

ح-0د
تعبيرية
 
الأحد، 13-07-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-   أكد باحثون من الصين أن فنجانًا واحدًا من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالإمساك بنسبة تقارب 20%، لكن شرب كميات أكبر قد يؤدي إلى نتيجة عكسية.

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وبحسب الدراسة التي شملت أكثر من 12 ألف شخص، فإن استهلاك أكثر من 204 ملغ من الكافيين يوميًا (ما يعادل كوبين من القهوة) قد يزيد خطر الإمساك بنسبة 6% لكل كوب إضافي، بسبب تأثير الكافيين المدرّ للبول وما يسببه من جفاف.


كبار السن حالة استثنائية:
المثير أن تناول كميات كبيرة من الكافيين لدى من تجاوزوا 60 عامًا ارتبط بانخفاض خطر الإمساك، وهو ما يشير إلى اختلاف تأثير الكافيين حسب العمر.


بدائل الكافيين:
لمن لا يشرب القهوة، الشاي أو مشروبات الطاقة مثل ريد بول يمكن أن توفر تأثيرًا مشابهًا، ولكن يجب الحذر من الإفراط لتجنّب الجفاف.


الخلاصة: كوب واحد من القهوة قد يكون كافيًا كـ "مليّن طبيعي"، لكن الاعتدال هو المفتاح.

 

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