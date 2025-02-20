مشكلات في الكبد تشير إليها الحكة الجلدية

الوكيل الإخباري- تشير الدكتورة ناتاليا فاسيليفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إلى أن الحكة الجلدية يمكن أن تحدث نتيجة مجموعة متنوعة من الأسباب، بما فيها مشكلات الكبد.

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