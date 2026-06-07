مصادر نباتية لأحماض "أوميغا 3" الدهنية.. تعرف إليها

09:48 م

الوكيل الإخباري- أكدت المعاهد الوطنية للصحة الأميركية أن أحماض أوميغا 3 الدهنية لا تقتصر على الأسماك، إذ يمكن الحصول عليها من مصادر نباتية غنية بحمض ألفا-لينولينيك (ALA)، الذي يدعم صحة الدماغ وشبكية العين. اضافة اعلان





وتوصي الإرشادات الصحية بالحصول على نحو 1.6 غرام يومياً للرجال و1.1 غرام للنساء، مع ارتفاع الاحتياج خلال الحمل والرضاعة.



ومن أبرز المصادر النباتية لأوميغا 3:



زيت بذور الكتان: يحتوي على 7.26 غرام من ALA في الملعقة الواحدة، ويساعد في دعم صحة البشرة وتحسين الهضم.

بذور الشيا: توفر 5.05 غرام من ALA للأوقية الواحدة، إلى جانب البروتين والألياف.

بذور القنب: تحتوي ثلاث ملاعق كبيرة منها على 2.6 غرام من ALA، إضافة إلى نسبة مرتفعة من البروتين والمعادن.

الجوز: يوفر 2.57 غرام من ALA للأوقية الواحدة، ويتميز باحتوائه على مضادات أكسدة تساعد في تقليل الالتهابات.

زيت الصويا: يحتوي على 0.92 غرام من ALA في الملعقة الكبيرة، ويمكن استخدامه في الطهي وإعداد السلطات.

زيت الطحالب: يعد مصدراً نباتياً مباشراً لأحماض EPA وDHA، ويوصى باستشارة الطبيب قبل استخدام مكملاته الغذائية.



ويشير الخبراء إلى أن هذه المصادر تمثل خيارات مناسبة للنباتيين أو للأشخاص الذين لا يتناولون الأسماك، مع أهمية تنويع النظام الغذائي للحصول على الاحتياجات اليومية من الأحماض الدهنية الأساسية.





