معلومات عن البطاطا المقلية.. تعرفوا إليها

الوكيل الإخباري- يحذر أطباء وخبراء تغذية من الإفراط في تناول البطاطا المقلية بسبب ارتفاع محتواها من الدهون والسعرات الحرارية.

تشير الدراسات إلى أن البطاطا المقلية تزيد خطر السمنة لاحتوائها على دهون مشبعة، كما تؤثر الزيوت المستخدمة في القلي على صحة القلب والشرايين بتحولها إلى مركبات مؤكسدة ضارة.



كما تحتوي البطاطا المقلية على مؤشر جلايسيمي مرتفع، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى الغلوكوز بالدم بعد تناولها، وفقًا لخبيرة التغذية الروسية يلينا سولوماتينا.



وتوفر الحصة الواحدة (71–117 غرامًا) نحو 222–365 سعرة حرارية، أي ما يعادل 11% إلى 18% من السعرات اليومية لشخص يتبع نظامًا غذائيًا يحتوي على 2000 سعر حراري.