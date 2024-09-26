مع بداية الدراسة.. 4 أطعمة تعزز الطاقة والتركيز لدى طفلك

الأطعمة الغنية بالبروتين
الأطعمة الغنية بالبروتين هي أساس التغذية الصحية للأطفال، حيث تمنحهم الطاقة والتركيز اللازم، ومن أبرز وأهم أنواع البروتينات التي يجب أن يحصل عليها الطفل، ما يلي:
- اللحوم الخالية من الدهون: الدجاج، السمك، اللحم البقري.
- البقوليات: الحمص، العدس، الفول.
- المكسرات والبذور: اللوز، الكاجو، بذور اليقطين، بذور عباد الشمس.
- الألبان ومنتجاتها: الحليب، الزبادي، الجبن.
الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة
الكربوهيدرات المعقدة تتحول إلى جلوكوز ببطء، مما يوفر طاقة مستمرة للدماغ والجسم، وتمنع الشعور بالتعب والإرهاق، ومن أبرز مصادر الكربوهيدرات المعقدة التي يحتاجها جسم الطفل في مرحلة التكوين، ما يلي:
- الحبوب الكاملة: الأرز البني، الشوفان، الخبز الأسمر، المكرونة المصنوعة من القمح الكامل.
- الخضروات النشوية: البطاطس، والبطاطا.
- الفواكه: التفاح، الموز، البرتقال.
الأطعمة الغنية بالأوميجا 3
- الأسماك الدهنية: السلمون، التونة.
- البذور والمكسرات: بذور الكتان، بذور الشيا، الجوز.
الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن
- الخضروات الورقية الخضراء: السبانخ، اللفت، الكرنب.
- الفواكه الملونة: الفراولة، التوت، البرتقال.
- الجزر: غني بفيتامين أ الضروري لصحة العين.
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