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مع بداية الدراسة.. 4 أطعمة تعزز الطاقة والتركيز لدى طفلك

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 26-09-2024 01:32 م

الوكيل الإخباري-   مع بداية الدراسة، وكثرة المهام المطلوبة من الأطفال من الخروج من المنزل والاستذكار، يحتاج جسدهم الحصول على بعض الأطعمة لزيادة الطاقة والتركيز ودعم الصحة العامة.

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أطعمة مفيدة للأطفال مع بداية الدراسة


الأطعمة الغنية بالبروتين


الأطعمة الغنية بالبروتين هي أساس التغذية الصحية للأطفال، حيث تمنحهم الطاقة والتركيز اللازم، ومن أبرز وأهم أنواع البروتينات التي يجب أن يحصل عليها الطفل، ما يلي:

- اللحوم الخالية من الدهون: الدجاج، السمك، اللحم البقري.

- البقوليات: الحمص، العدس، الفول.

- المكسرات والبذور: اللوز، الكاجو، بذور اليقطين، بذور عباد الشمس.

- الألبان ومنتجاتها: الحليب، الزبادي، الجبن.

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة


الكربوهيدرات المعقدة تتحول إلى جلوكوز ببطء، مما يوفر طاقة مستمرة للدماغ والجسم، وتمنع الشعور بالتعب والإرهاق، ومن أبرز مصادر الكربوهيدرات المعقدة التي يحتاجها جسم الطفل في مرحلة التكوين، ما يلي:

- الحبوب الكاملة: الأرز البني، الشوفان، الخبز الأسمر، المكرونة المصنوعة من القمح الكامل.

- الخضروات النشوية: البطاطس، والبطاطا.

- الفواكه: التفاح، الموز، البرتقال.

الأطعمة الغنية بالأوميجا 3

 الأوميجا 3 ضرورية لصحة الدماغ، وتحسين الذاكرة والتركيز، لذا يحتاج الطفل الحصول على الحصة الكافية من الأوميجا 3، ومن أبرز مصادرها ما يلي:

- الأسماك الدهنية: السلمون، التونة.

- البذور والمكسرات: بذور الكتان، بذور الشيا، الجوز.

الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن

 

 الفيتامينات والمعادن تلعب دورًا حيويًا في العديد من الوظائف الحيوية للجسم، بما في ذلك الطاقة والتركيز، ومن أبرز مصادر الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم الطفل:

- الخضروات الورقية الخضراء: السبانخ، اللفت، الكرنب.

- الفواكه الملونة: الفراولة، التوت، البرتقال.

- الجزر: غني بفيتامين أ الضروري لصحة العين.

 
gnews

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