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مع بداية موسم البرد- تناول هذا الخضار للوقاية منه

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 12-10-2024 10:16 ص
الوكيل الإخباري-   هناك نوع من الخضراوات، إذا حرص الإنسان على تناوله بانتظام، سيصبح أقل عرضة للإصابة بنزلات البرد في موسم انتشارها، حسبما ذكر الدكتور ألكسندر مياسنيكوف.اضافة اعلان


وقال ألكسندر إن الثوم هو الخضار الذي يقصده، مشيرًا إلى قدرته الكبيرة على تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد الموسمية، بفضل خصائصه المضادة للفيروسات.

وأضاف أن الثوم يمد الجسم بجرعة عالية من الأليسين، وهي مادة تتميز بقدرتها الكبيرة على مكافحة الميكروبات، كما يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، التي تساهم أيضًا في الوقاية من السرطان.

وأوصى ألكسندر بتناول الثوم عند الإصابة بنزلات البرد، مشيرًا إلى أنه لا يقي منها فقط، بل يساهم أيضًا في علاجها، عن طريق تعزيز قدرة الجهاز المناعي على التصدي للعدوى.
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