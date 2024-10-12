مع بداية موسم البرد- تناول هذا الخضار للوقاية منه

وقال ألكسندر إن الثوم هو الخضار الذي يقصده، مشيرًا إلى قدرته الكبيرة على تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد الموسمية، بفضل خصائصه المضادة للفيروسات.
وأضاف أن الثوم يمد الجسم بجرعة عالية من الأليسين، وهي مادة تتميز بقدرتها الكبيرة على مكافحة الميكروبات، كما يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، التي تساهم أيضًا في الوقاية من السرطان.
وأوصى ألكسندر بتناول الثوم عند الإصابة بنزلات البرد، مشيرًا إلى أنه لا يقي منها فقط، بل يساهم أيضًا في علاجها، عن طريق تعزيز قدرة الجهاز المناعي على التصدي للعدوى.
c7mob
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