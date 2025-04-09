مع تقلبات الطقس - عادات خاطئة تجنبها

ارتداء ملابس غير مناسبة: التخفيف المفرط أو عدم التناسب مع برودة الطقس يزيد من خطر الإصابة بالبرد.
إهمال الملابس القطنية: يؤدي إلى التعرق والبرودة.
التعرض للتيارات الهوائية: التنقل بين أماكن باردة ودافئة دون حماية قد يسبب البرد.
قلة شرب الماء: يضعف قدرة الجسم على تنظيم حرارته.
اتباع نظام غذائي غير صحي: الإفراط في الدهون والسكريات يضعف المناعة.
الاحتكاك بالمصابين دون احتياطات: يزيد من خطر العدوى.
إهمال النظافة الشخصية: يؤثر سلبًا على الجسم.
الخمول والإفراط في التدفئة: يقلل من مقاومة الجسم للأمراض.
قلة النوم والسهر: يزيد من احتمالية الإصابة بنزلات البرد.
أعراض نزلات البرد تشمل سيلان الأنف، ألم الحلق، ارتفاع طفيف في الحرارة، الصداع، وآلام بالجسم.
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