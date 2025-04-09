مع تقلبات الطقس - عادات خاطئة تجنبها

الوكيل الإخباري- مع تقلبات الطقس المفاجئة التي تشهدها المنطقة خلال هذا الوقت من العام - بداية فصل الربيع والاجواء الخماسينية - تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا. ومع هذه التغيرات المناخية، يتوجب علينا أن نكون أكثر حذرًا ونتجنب بعض العادات الخاطئة التي قد تؤثر على صحتنا وتزيد من احتمالية التعرض لهذه الأمراض. في هذا السياق، يقدم "الكونسلتو" أبرز العادات التي يجب تجنبها للحفاظ على صحتك في مواجهة تقلبات الطقس.





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عادات خاطئة تضر بالصحة في الطقس البارد:

ارتداء ملابس غير مناسبة: التخفيف المفرط أو عدم التناسب مع برودة الطقس يزيد من خطر الإصابة بالبرد.

إهمال الملابس القطنية: يؤدي إلى التعرق والبرودة.

التعرض للتيارات الهوائية: التنقل بين أماكن باردة ودافئة دون حماية قد يسبب البرد.

قلة شرب الماء: يضعف قدرة الجسم على تنظيم حرارته.

اتباع نظام غذائي غير صحي: الإفراط في الدهون والسكريات يضعف المناعة.

الاحتكاك بالمصابين دون احتياطات: يزيد من خطر العدوى.

إهمال النظافة الشخصية: يؤثر سلبًا على الجسم.

الخمول والإفراط في التدفئة: يقلل من مقاومة الجسم للأمراض.

قلة النوم والسهر: يزيد من احتمالية الإصابة بنزلات البرد.



أعراض نزلات البرد تشمل سيلان الأنف، ألم الحلق، ارتفاع طفيف في الحرارة، الصداع، وآلام بالجسم.