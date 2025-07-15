مع حلول فصل الصيف.. كم من الوقت يجب التعرض للشمس للحصول على فيتامين د؟

وبحسب عيادة كليفلاند، فإن الشمس تظل أفضل مصدر لفيتامين د مقارنةً بالأطعمة أو المكملات. لكنها تحذر من تناول المكملات دون استشارة الطبيب، إذ قد تتفاعل مع أدوية مثل أدوية الكوليسترول وضغط الدم.
نصيحة الأطباء: استخدم واقي الشمس دائمًا، فهو لا يمنع امتصاص فيتامين د، بل يحمي البشرة من أضرار الأشعة.
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