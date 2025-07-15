مع حلول فصل الصيف.. كم من الوقت يجب التعرض للشمس للحصول على فيتامين د؟

الوكيل الإخباري- ذكر موقع Wkbn الأميركي أن التعرض اليومي لأشعة الشمس من 10 إلى 30 دقيقة يُعد كافيًا لإنتاج فيتامين د، الضروري لصحة العظام، القلب، المناعة، والعضلات.

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وبحسب عيادة كليفلاند، فإن الشمس تظل أفضل مصدر لفيتامين د مقارنةً بالأطعمة أو المكملات. لكنها تحذر من تناول المكملات دون استشارة الطبيب، إذ قد تتفاعل مع أدوية مثل أدوية الكوليسترول وضغط الدم.



نصيحة الأطباء: استخدم واقي الشمس دائمًا، فهو لا يمنع امتصاص فيتامين د، بل يحمي البشرة من أضرار الأشعة.