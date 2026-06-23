مفاجأة طبية.. هل تقاوم أدوية إنقاص الوزن السرطان؟

12:34 م

الوكيل الإخباري- تثير أدوية إنقاص الوزن مثل «أوزمبيك» و«مونجارو» اهتمامًا طبيًا متزايدًا، بعد دراسات تشير إلى احتمال دورها في تقليل خطر بعض أنواع السرطان. اضافة اعلان





وأظهرت أبحاث أن أدوية «GLP-1» قد ترتبط بانخفاض خطر سرطان الثدي والبنكرياس، إضافة إلى تحسين نتائج بعض مرضى السرطان عند استخدامها مع العلاجات التقليدية.



ويرجح الباحثون أن الفوائد تعود إلى فقدان الوزن وتقليل الالتهابات، بينما لا يزال تأثيرها المباشر المحتمل على الخلايا السرطانية قيد الدراسة.





