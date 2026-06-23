مفاجأة طبية.. هل تقاوم أدوية إنقاص الوزن السرطان؟

وأظهرت أبحاث أن أدوية «GLP-1» قد ترتبط بانخفاض خطر سرطان الثدي والبنكرياس، إضافة إلى تحسين نتائج بعض مرضى السرطان عند استخدامها مع العلاجات التقليدية.
ويرجح الباحثون أن الفوائد تعود إلى فقدان الوزن وتقليل الالتهابات، بينما لا يزال تأثيرها المباشر المحتمل على الخلايا السرطانية قيد الدراسة.
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