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مفاجأة علمية.. خلايا الجسم تهاجم العدوى من الداخل

فاغفثش
تعبيرية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 11:38 ص

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة أن الجهاز المناعي لا يقتصر على مهاجمة الميكروبات خارج الخلايا، بل يمتلك آلية دفاع داخل الخلايا المصابة نفسها عبر مسار جديد أطلق عليه الباحثون “الالتهام الذاتي الموجّه بالأجسام المضادة”.

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وأوضحت الدراسة، المنشورة في دورية Molecular Cell، أن الخلايا قادرة على ابتلاع الميكروبات التي تدخل إليها وهي مغطاة بالأجسام المضادة، ثم تفكيكها لمنع انتشار العدوى.


وتلعب الأجسام المضادة وبروتين TRIM21 دورًا أساسيًا في هذه العملية، حيث يتعرف البروتين على الميكروبات داخل الخلية ويضع عليها علامة “يوبيكويتين” التي تنشّط عملية تدميرها عبر نظام الالتهام الذاتي.


وأشارت النتائج إلى أن هذه الآلية قد تعمل في أنواع مختلفة من العدوى مثل الفيروسات الغدية وبكتيريا السالمونيلا، ما يكشف عن طبقة أعمق من الدفاع المناعي داخل الخلايا، ويفتح آفاقًا جديدة لفهم الجهاز المناعي وتطوير علاجات مستقبلية.

 

 

 
 


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