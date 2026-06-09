مفاجأة علمية.. خلايا الجسم تهاجم العدوى من الداخل

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة أن الجهاز المناعي لا يقتصر على مهاجمة الميكروبات خارج الخلايا، بل يمتلك آلية دفاع داخل الخلايا المصابة نفسها عبر مسار جديد أطلق عليه الباحثون “الالتهام الذاتي الموجّه بالأجسام المضادة”.

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وأوضحت الدراسة، المنشورة في دورية Molecular Cell، أن الخلايا قادرة على ابتلاع الميكروبات التي تدخل إليها وهي مغطاة بالأجسام المضادة، ثم تفكيكها لمنع انتشار العدوى.



وتلعب الأجسام المضادة وبروتين TRIM21 دورًا أساسيًا في هذه العملية، حيث يتعرف البروتين على الميكروبات داخل الخلية ويضع عليها علامة “يوبيكويتين” التي تنشّط عملية تدميرها عبر نظام الالتهام الذاتي.