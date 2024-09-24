مفاجأة.. ماذا يحدث لك عند تناول الموز؟

ما تأثير تناول الموز الناضج على صحة الكبد؟
يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، ما يسهم في توسيع الأوعية الدموية والوقاية من تليف الكبد وتعزيز صحته.
ما تأثير تناول الموز الناضج على القلب؟
يحتوي الموز على الألياف ومضادات الأكسدة، ما يساعد في الوقاية من السكتة الدماغية وأمراض القلب.
فوائد أخرى للموز الناضج
- التحكم في الوزن
- تحسين صحة الجهاز الهضمي
- الوقاية من السرطان
- خفض ضغط الدم
- تقليل مستويات الكوليسترول
- تقوية المناعة
- إمداد الجسم بالطاقة
- تحسين المزاج
- الوقاية من الإمساك
الحماية من الالتهابات
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