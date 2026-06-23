مقاومة الإنسولين.. العامل الخفي في رحلة خسارة الوزن

الوكيل الإخباري- مقاومة الإنسولين هي حالة تقل فيها استجابة خلايا الجسم لهرمون الإنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع السكر والإنسولين في الدم.

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تتطور بسبب عوامل مثل زيادة الوزن، الإفراط في السكريات، قلة النشاط البدني، التوتر وقلة النوم، وتساهم في زيادة تخزين الدهون وصعوبة حرقها، خصوصًا في منطقة البطن.



وتظهر أعراضها في زيادة الوزن وصعوبة خسارته، الجوع المتكرر، والرغبة بالسكريات والتعب بعد الأكل.