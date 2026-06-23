الثلاثاء 2026-06-23 01:30 م

مقاومة الإنسولين.. العامل الخفي في رحلة خسارة الوزن

سثب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 11:29 ص

الوكيل الإخباري-   مقاومة الإنسولين هي حالة تقل فيها استجابة خلايا الجسم لهرمون الإنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع السكر والإنسولين في الدم.

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تتطور بسبب عوامل مثل زيادة الوزن، الإفراط في السكريات، قلة النشاط البدني، التوتر وقلة النوم، وتساهم في زيادة تخزين الدهون وصعوبة حرقها، خصوصًا في منطقة البطن.


وتظهر أعراضها في زيادة الوزن وصعوبة خسارته، الجوع المتكرر، والرغبة بالسكريات والتعب بعد الأكل.


ورغم تأثيرها على الوزن، يمكن تحسينها عبر تعديل نمط الحياة مثل التغذية الصحية، تقليل السكريات، ممارسة الرياضة، تحسين النوم وخسارة وزن تدريجية.

 
 


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