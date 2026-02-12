مكسرات شائعة تحسّن جودة النوم

01:07 م

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة علمية حديثة نشرت في مجلة Nutrients أن تناول الفول السوداني وبعض أنواع المكسرات بانتظام، يحسّن جودة النوم.





شملت الدراسة مجموعة من طلاب المدارس والجامعات الذين خضعوا لنظام غذائي غني بالفول السوداني والمكسرات والبروتينات النباتية والعناصر الدقيقة المفيدة للصحة، وتم قياس جودة النوم لدى المشاركين على مدى عدة أسابيع قبل بدء النظام الغذائي وبعده.



وأظهرت النتائج أن النظام الغذائي للمشاركين في الأيام التي تناولوا فيها الفول السوداني والمكسرات كان أكثر توازنا، والأهم من ذلك هو أن النوم أصبح لديهم أفضل وأكثر راحة بعد تلك الأيام، كما تجدد نشاط أجسامهم، وأحسوا بإرهاق أقل عند الاستيقاظ.



كما حلل الباحثون بيانات من تجارب سريرية سابقة أجريت على البالغين، ووجدوا أن تناول الجوز ارتبط بشكل خاص بتحسين جودة النوم، كما بينت بعض الدراسات أن تناول الجوز في المساء ساعد على تسريع عملية النوم وزيادة مستويات الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم الساعة البيولوجية في الجسم.



وأشار القائمون على الدراسة إلى أن المكسرات ليست "علاجا للأرق"، لكنها قد تكون عنصرا بسيطا وميسور التكلفة لتحسين جودة النوم، ويمكن إدراجها في نمط الحياة الصحي للحصول على نظام غذائي متوازن.



ويؤكد خبراء الصحة أن المكسرات تعد من أهم الأغذية الصحية كونها غنية بالبروتينات والمغنيزيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعتبر عناصر أساسية لصحة الجسم والقلب وعمل الجهاز العصبي.

