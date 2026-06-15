الإثنين 2026-06-15 02:02 م

مكسرات صغيرة تخفي أسراراً صحية كبيرة.. تعرف إليها

قلب
تعبيرية
 
الإثنين، 15-06-2026 09:36 ص

الوكيل الإخباري-   تُعد مكسرات المكاديميا من أكثر المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية والدهون الصحية، ما يجعلها خياراً مثالياً لدعم الصحة العامة ضمن نظام غذائي متوازن.

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وتسهم المكاديميا في تعزيز صحة القلب وخفض الكوليسترول الضار بفضل احتوائها على الدهون الأحادية غير المشبعة، كما تدعم وظائف الدماغ وتحسن التركيز والذاكرة.


وتساعد كذلك على زيادة الشعور بالشبع، وتنظيم مستويات السكر في الدم، ودعم صحة الجهاز الهضمي لاحتوائها على الألياف الغذائية.


كما تساهم في الحفاظ على نضارة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة، وتدعم صحة العظام بفضل غناها بالمعادن الأساسية، إضافة إلى دور مضادات الأكسدة في تقليل الالتهابات وحماية الجسم من الإجهاد التأكسدي.


ورغم فوائدها العديدة، يُنصح بتناول المكاديميا باعتدال بسبب ارتفاع محتواها من السعرات الحرارية.

 

 

 
 


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