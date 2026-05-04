مكسرات مفيدة.. اللوز خيار صحي لنمط حياة أفضل

يحتوي اللوز على نسبة مرتفعة من الدهون الصحية غير المشبعة التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار، ما يساهم في الوقاية من أمراض القلب. كما أنه غني بفيتامين "E" الذي يعمل كمضاد للأكسدة، ويحمي الخلايا من التلف ويعزز صحة البشرة.
ومن فوائد اللوز أيضًا أنه يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يجعله خيارًا مناسبًا للوقاية من السكري، خاصة عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن. كما يحتوي على الألياف والبروتين، ما يمنح شعورًا بالشبع ويساهم في التحكم في الوزن.
إضافة إلى ذلك، يدعم اللوز صحة الدماغ بفضل احتوائه على عناصر غذائية مهمة مثل المغنيسيوم، ويساهم في تحسين وظائف الجهاز العصبي.
لذلك، ينصح الخبراء بإدخال اللوز إلى النظام الغذائي اليومي بكميات معتدلة، للاستفادة من فوائده الصحية المتعددة والحفاظ على نمط حياة صحي.
