مكسرات وبذور غنية بأوميغا 3 لدعم صحة القلب والدماغ

وبحسب موقع Verywell Health، تبرز مجموعة من المكسرات والبذور كأغنى المصادر بهذه الأحماض، وفي مقدمتها بذور الشيا وبذور الكتان، اللتان تحتويان على نسب مرتفعة من حمض “ألفا لينولينيك”، المعروف بدوره في المساعدة على خفض الكوليسترول وضغط الدم.
كما يُعد الجوز من الخيارات البارزة لدعم صحة القلب، تليه بذور القنب التي توفر بروتينًا نباتيًا كاملًا، إضافة إلى بذور اليقطين الغنية بالمغنيسيوم والزنك.
ويبرز كذلك جوز البقان كخيار يساعد في دعم مستويات الدهون في الدم، إلى جانب الفستق الذي يجمع بين الألياف ومضادات الأكسدة، ما قد يساهم في تنظيم مستويات السكر.
ويرى مختصون أن إدراج هذه الأطعمة ضمن النظام الغذائي اليومي يُعد وسيلة عملية للحصول على فوائد أوميغا 3 وتعزيز التوازن الصحي بشكل عام.
-
أخبار متعلقة
-
الصحة العالمية تحدد 7 إجراءات فعّالة للوقاية من فيروس هانتا
-
وداعاً لعلامات الشيخوخة.. 3 أكواب يومياً من هذا المشروب ستغير حياتكم
-
النوم الجيد أهم من الرياضة والنظام الغذائي.. اليكم آخر ما توصلت اليه الدراسات
-
أغذية نباتية شائعة قد تساعد في خفض خطر ارتفاع ضغط الدم
-
دراسة تكشف سببًا جديدًا وراء نوع شائع من السكتات الدماغية
-
مشروبات تضر بمينا الأسنان
-
تحذير من خطورة مخفية للمنتجات الحديثة الغنية بالبروتين
-
لمحبي "الشاي المثلج".. تفاصيل يجب معرفتها