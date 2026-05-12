مكسرات وبذور غنية بأوميغا 3 لدعم صحة القلب والدماغ

الوكيل الإخباري- تُشكل المصادر النباتية بديلًا مناسبًا للحصول على أحماض أوميغا 3 للأشخاص الذين لا يفضلون تناول الأسماك، لما لها من دور في دعم صحة القلب والدماغ وتقليل الالتهابات.

اضافة اعلان



وبحسب موقع Verywell Health، تبرز مجموعة من المكسرات والبذور كأغنى المصادر بهذه الأحماض، وفي مقدمتها بذور الشيا وبذور الكتان، اللتان تحتويان على نسب مرتفعة من حمض “ألفا لينولينيك”، المعروف بدوره في المساعدة على خفض الكوليسترول وضغط الدم.



كما يُعد الجوز من الخيارات البارزة لدعم صحة القلب، تليه بذور القنب التي توفر بروتينًا نباتيًا كاملًا، إضافة إلى بذور اليقطين الغنية بالمغنيسيوم والزنك.



ويبرز كذلك جوز البقان كخيار يساعد في دعم مستويات الدهون في الدم، إلى جانب الفستق الذي يجمع بين الألياف ومضادات الأكسدة، ما قد يساهم في تنظيم مستويات السكر.