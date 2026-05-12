الثلاثاء 2026-05-12 12:54 م

مكسرات وبذور غنية بأوميغا 3 لدعم صحة القلب والدماغ

مكسرات وبذور غنية بأوميغا 3 لدعم صحة القلب والدماغ
تعبيرية
 
الثلاثاء، 12-05-2026 12:12 م

الوكيل الإخباري-   تُشكل المصادر النباتية بديلًا مناسبًا للحصول على أحماض أوميغا 3 للأشخاص الذين لا يفضلون تناول الأسماك، لما لها من دور في دعم صحة القلب والدماغ وتقليل الالتهابات.

اضافة اعلان


وبحسب موقع Verywell Health، تبرز مجموعة من المكسرات والبذور كأغنى المصادر بهذه الأحماض، وفي مقدمتها بذور الشيا وبذور الكتان، اللتان تحتويان على نسب مرتفعة من حمض “ألفا لينولينيك”، المعروف بدوره في المساعدة على خفض الكوليسترول وضغط الدم.


كما يُعد الجوز من الخيارات البارزة لدعم صحة القلب، تليه بذور القنب التي توفر بروتينًا نباتيًا كاملًا، إضافة إلى بذور اليقطين الغنية بالمغنيسيوم والزنك.


ويبرز كذلك جوز البقان كخيار يساعد في دعم مستويات الدهون في الدم، إلى جانب الفستق الذي يجمع بين الألياف ومضادات الأكسدة، ما قد يساهم في تنظيم مستويات السكر.


ويرى مختصون أن إدراج هذه الأطعمة ضمن النظام الغذائي اليومي يُعد وسيلة عملية للحصول على فوائد أوميغا 3 وتعزيز التوازن الصحي بشكل عام.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات ما الذي يحدث للقهوة بعد إعادة تسخينها؟

ل

أخبار محلية هيئة النقل: غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 5 آلاف بحق هؤلاء

ب

عربي ودولي سويسرا تسجل رقما قياسيا في عدد السجناء

وأوصت المنظمة باتباع عدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها: الحفاظ على نظافة المنازل وأماكن العمل. سدّ الفتحات التي تسمح بدخول القوارض إلى المباني. تخزين الطعام بطرق آمنة. اتباع أساليب تنظيف آمنة في المن

طب وصحة الصحة العالمية تحدد 7 إجراءات فعّالة للوقاية من فيروس هانتا

حظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على أحداث

أخبار محلية حظر النشر في قضية هتك العرض المتعلقة بالاعتداء على أحداث

مندوبا عن جلالة الملك .. السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيسة كوستاريكا

أخبار محلية مندوبا عن جلالة الملك .. السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيسة كوستاريكا

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

افتتاح دورة تدريبية لمسح الجمعيات التعاونية

أخبار محلية افتتاح دورة تدريبية لمسح الجمعيات التعاونية



 
 






الأكثر مشاهدة

 