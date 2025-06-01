مكملات غذائية قد تضرّ بصحتك إذا تناولتها دون استشارة طبية

الوكيل الإخباري- يسعى كثير من الأشخاص إلى تعزيز صحتهم العامة من خلال تناول مكملات غذائية، ظنًا منهم أنها آمنة تمامًا، إلا أن الإفراط في استخدامها دون إشراف طبي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

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وفيما يلي، أبرز المكملات التي يُحذر من تناولها دون استشارة الطبيب، بحسب ما نشره موقع Times of India:

1- فيتامين D

رغم أهميته لصحة العظام والمناعة، فإن الإفراط في تناول فيتامين D قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم، ما يسبب أعراضًا مزعجة مثل:

الغثيان والقيء

الشعور بالضعف العام

مشاكل في الكلى

وفي الحالات الشديدة: اضطرابات قلبية خطيرة



2- فيتامين E

يؤدي تناول جرعات زائدة من فيتامين E إلى:

زيادة خطر النزيف، خاصة لدى من يتناولون أدوية مميعة للدم

رفع احتمالية الإصابة بالسكتات الدماغية

مضاعفة خطر فشل القلب لدى بعض الحالات



3- الحديد

تناول الحديد دون حاجة طبية يمكن أن يسبب:

تسمم الحديد

تلف الكبد والقلب والبنكرياس

تفاعلات سلبية مع بعض المضادات الحيوية

ويُنصح بعدم تناوله إلا بعد إجراء فحوص تؤكد وجود نقص.



4- الكالسيوم

رغم أهميته لصحة العظام، فإن الإفراط في الكالسيوم قد يؤدي إلى:

ترسّب الكالسيوم في الشرايين

تكوين حصى الكلى

تفاعل سلبي مع أدوية هشاشة العظام وضغط الدم والغدة الدرقية



نصيحة طبية

يؤكد الأطباء أن تناول المكملات الغذائية يجب أن يتم وفق توصية طبية دقيقة، بناءً على فحوص وتحاليل، لتفادي التفاعلات الدوائية أو المضاعفات الخطيرة.