منتجات تساعد على نمو الشعر

الوكيل الإخباري- يشير الدكتور دميتري كاربينكو، الأستاذ المشارك بمعهد الطب السريري بجامعة بيروغوف الطبية، إلى أن اللوز وبذور اليقطين والعدس والفلفل الحلو والجزر تعزز نمو الشعر وتحسن جودته.

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ووفقا له، يحدد النظام الغذائي بشكل مباشر مدى كفاءة بصيلات الشعر، ونشاط عملية الأيض، وكفاءة منظومتي الهرمونات والمناعة. لأن اتباع نظام غذائي سليم يساعد في الحفاظ على جمال الشعر، وكذلك حمايته من التساقط، خاصة في المواقف العصيبة، كالعدوى الفيروسية.



ويقول: "تعتبر المكسرات، وفي مقدمتها اللوز، من أكثر المنتجات فعالية للحفاظ على صحة الشعر. لأنها غنية بفيتامين Е، المعروف بمضادات الأكسدة القوية. ويحسن هذا الفيتامين الدورة الدموية الدقيقة في فروة الرأس، ويغذي بصيلات الشعر، ويحمي الخلايا من التلف بفعل الجذور الحرة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي اللوز على أحماض دهنية متعددة غير مشبعة، تقوي بنية الشعر، وتجعله أكثر مرونة ونعومة وملمسه حريريا".



أما بذور اليقطين فتعتبر وفقا له، منتجا أساسيا آخر لصحة الشعر، لأنها مصدر مهم للزنك، الضروري للأداء الطبيعي لمنظومة المناعة، ويشارك في تخليق الهرمونات، ويساعد على تنظيم عمليات الأيض في الجلد وبصيلات الشعر.



ويقول: "من الضروري أن يحتوي النظام الغذائي على البقوليات، وخاصة العدس لأنها غنية بفيتامينات مجموعة B، الضرورية للحفاظ على تدفق الدم الطبيعي إلى فروة الرأس. كما تحسن هذه الفيتامينات تغذية بصيلات الشعر، ما يحفز نمو شعر قوي وصحي.



ويعتبر الفلفل الحلو مصدرا ممتازا لفيتامين С، الذي يلعب دورا رئيسيا في تكوين الكولاجين، الضروري لتقوية الأوعية الدموية، بما فها الشعيرات الدموية التي تغذي فروة الرأس. وبالتالي، لا يعزز فيتامين С نمو الشعر فحسب، بل يساعد أيضا على ترميمه بعد التلف".



أما الجزر، فيعتبر منتجا مهما أيضا، لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين А، الذي ينظم نشاط الغدد الدهنية. لذلك عند وجود كمية كافية من هذا الفيتامين، يكتسب الشعر لمعانا صحيا، ويقلل من اتساخه، ويصبح أقل هشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم فيتامين А في تجديد الخلايا الظهارية، ما يجعل فروة الرأس أكثر صحة ومقاومة للمهيجات الخارجية.