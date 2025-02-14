منتجات تساعد في الحفاظ على البصر

- الكرنب (الملفوف) الذي هو مصدر مهم لمضادات الأكسدة-اللوتين وزياكسانثين، يبطئ عملية الشيخوخة ويوقف تطور الأمراض، مثل البقع الصفراء والضمور البقعي التنكسي.
- الفستق، ومكسرات وبذور أخرى مصدر مهم لفيتامين В6 الذي يساعد على إزالة تشنجات عضلات العينين وإجهاد العينين.
ومن جانبه يشير الدكتور ميخائيل كونوفالوف أخصائي طب وجراحة العيون إلى أن الفلفل الحلو يحمي البصر من مرض خطير لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الذي يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.
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