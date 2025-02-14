منتجات تساعد في الحفاظ على البصر

الوكيل الإخباري- حدد الدكتور دميتري ديمينتيف أخصائي طب وجراحة العيون والدكتورة مارينا ماكيشا خبيرة التغذية الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على البصر.

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ووفقا لهما، لا توجد أطعمة قادرة على علاج أمراض العيون، بيد أن بعضها يتميز بخصائص وقائية مفيدة، مثل:



- الكرنب (الملفوف) الذي هو مصدر مهم لمضادات الأكسدة-اللوتين وزياكسانثين، يبطئ عملية الشيخوخة ويوقف تطور الأمراض، مثل البقع الصفراء والضمور البقعي التنكسي.



- الفستق، ومكسرات وبذور أخرى مصدر مهم لفيتامين В6 الذي يساعد على إزالة تشنجات عضلات العينين وإجهاد العينين.