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منتجات تساعد في الحفاظ على البصر

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 14-02-2025 03:01 ص

الوكيل الإخباري-   حدد الدكتور دميتري ديمينتيف أخصائي طب وجراحة العيون والدكتورة مارينا ماكيشا خبيرة التغذية الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على البصر.

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ووفقا لهما، لا توجد أطعمة قادرة على علاج أمراض العيون، بيد أن بعضها يتميز بخصائص وقائية مفيدة، مثل:

- الكرنب (الملفوف) الذي هو مصدر مهم لمضادات الأكسدة-اللوتين وزياكسانثين، يبطئ عملية الشيخوخة ويوقف تطور الأمراض، مثل البقع الصفراء والضمور البقعي التنكسي.

- الفستق، ومكسرات وبذور أخرى مصدر مهم لفيتامين В6 الذي يساعد على إزالة تشنجات عضلات العينين وإجهاد العينين.

 

- زيت عباد الشمس، يعتبر هذا الزيت مصدرا رئيسيا لفيتامين Е في النظام الغذائي. يحارب هذا الفيتامين الجذور الحرة، ويلعب دورا مهما في عملية تجدد الخلايا.

ومن جانبه يشير الدكتور ميخائيل كونوفالوف أخصائي طب وجراحة العيون إلى أن الفلفل الحلو يحمي البصر من مرض خطير لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الذي يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

 
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