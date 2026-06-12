الجمعة 2026-06-12 02:40 ص

منتج طبيعي يحمي الكبد من السموم

منتج طبيعي يحمي الكبد من السموم
تعبيرية
 
الجمعة، 12-06-2026 02:01 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة "Food & Function" أن عصير ثمار العوسج المخمّر يحمي من تلف الكبد الناتج عن الباتولين، وهو سم موجود في الفاكهة الفاسدة ومنتجاتها.

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وفي تجارب أجريت على الفئران المخبرية، عرّض الباحثون الفئران للباتولين، وأعطوا قسما منها مشروبا مصنوعا من عصير ثمار العوسج (Lycium barbarum) خضع لعملية تخمير باستخدام فطر الكفير التبتي، وهي عملية مشابهة لتحضير اللبن الرائب، حيث تقوم البكتيريا والخمائر بتعديل تركيبة العصير، كما أضيف إلى المزيج عنصر السيلينيوم الذي يشارك في تعزيز الدفاع المضاد للأكسدة في الجسم.

ووجد الباحثون أن الفئران التي تعرضت لسم الباتولين أظهرت علامات تلف الكبد، بينما كانت هذه الاضطرابات أقل حدة لدى الحيوانات التي تناولت العصير المخمّر، إذ انخفضت مؤشرات تلف الكبد في الدم، وتراجع الالتهاب والإجهاد التأكسدي

كما ساعد المشروب في استعادة توازن بكتيريا الأمعاء الذي كان مضطربا بفعل السم. ويعتقد الباحثون أن التأثير الوقائي قد يعود إلى عدة آليات متزامنة، منها تقليل الالتهاب، وتعزيز الحماية المضادة للأكسدة، والتأثير الإيجابي على المكروبات المعوية.

 

 
 


gnews

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