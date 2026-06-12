منتج طبيعي يحمي الكبد من السموم

ووجد الباحثون أن الفئران التي تعرضت لسم الباتولين أظهرت علامات تلف الكبد، بينما كانت هذه الاضطرابات أقل حدة لدى الحيوانات التي تناولت العصير المخمّر، إذ انخفضت مؤشرات تلف الكبد في الدم، وتراجع الالتهاب والإجهاد التأكسدي
كما ساعد المشروب في استعادة توازن بكتيريا الأمعاء الذي كان مضطربا بفعل السم. ويعتقد الباحثون أن التأثير الوقائي قد يعود إلى عدة آليات متزامنة، منها تقليل الالتهاب، وتعزيز الحماية المضادة للأكسدة، والتأثير الإيجابي على المكروبات المعوية.
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