منتج طبيعي يحمي الكبد من السموم

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة نشرتها مجلة "Food & Function" أن عصير ثمار العوسج المخمّر يحمي من تلف الكبد الناتج عن الباتولين، وهو سم موجود في الفاكهة الفاسدة ومنتجاتها.

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