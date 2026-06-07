منها الكيوي.. أطعمة ومشروبات قد تساعدك على النوم

10:14 م

الوكيل الإخباري- يلعب النوم دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة الجسم وتعزيز المناعة والوظائف الحيوية، إلا أن كثيرين يعانون من صعوبة النوم أو الاستيقاظ المتكرر ليلاً، ما يدفعهم للبحث عن حلول طبيعية بعيداً عن الأدوية. اضافة اعلان





وبحسب تقارير ودراسات حديثة، هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي قد تساهم في تحسين جودة النوم بفضل احتوائها على عناصر غذائية ومركبات تساعد على تنظيم الساعة البيولوجية وتعزيز الاسترخاء.



الكيوي

يُعد الكيوي من أبرز الفواكه التي يوصي بها خبراء التغذية، إذ أظهرت بعض الدراسات أن تناول ثمرتين منه قبل النوم بساعة قد يساعد على تحسين جودة النوم ومدته وتقليل الاضطرابات الليلية. ويتميز باحتوائه على الألياف ومضادات الأكسدة، إضافة إلى انخفاض محتواه من السكر مقارنة ببعض الفواكه الأخرى.



منتجات الألبان

تحتوي الألبان والجبن والزبادي على أحماض أمينية تساعد الجسم على إنتاج مركبات مرتبطة بالاسترخاء والنوم. وينصح الخبراء بتناولها مع الحبوب الكاملة أو الشوفان لتعزيز الاستفادة من هذه العناصر.



الشوكولاتة الداكنة

تُعد مصدراً جيداً للمغنيسيوم، وهو معدن يرتبط بتقليل التوتر ودعم الاسترخاء. ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على الكافيين، ما قد يجعلها غير مناسبة لبعض الأشخاص قبل النوم.



لحم الديك الرومي

يحتوي على أحماض أمينية مرتبطة بإنتاج هرمون النوم، لذلك ينصح بتناول كمية معتدلة منه مع خبز الحبوب الكاملة أو المقرمشات المصنوعة منها، مع تجنب الإفراط في تناوله خلال ساعات الليل المتأخرة.



عصير الكرز الحامض

يُعد من أكثر المشروبات التي ارتبطت بتحسين النوم في الدراسات الحديثة، إذ يحتوي على مركبات تساعد الجسم على إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم. كما تشير أبحاث إلى أنه قد يساهم في تقليل أعراض الأرق وتحسين مدة النوم وجودته.



ويؤكد الخبراء أن تحسين النوم لا يعتمد على نوعية الطعام فقط، بل يرتبط أيضاً بعادات صحية أخرى مثل الالتزام بمواعيد نوم منتظمة، وتقليل استخدام الشاشات قبل النوم، وممارسة النشاط البدني بانتظام.





