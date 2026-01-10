منها ماء جوز الهند.. 8 مشروبات غنية بالمغنيسيوم

الوكيل الإخباري- المغنيسيوم معدن أساسي يشارك في أكثر من 300 عملية في الجسم، ويدعم العضلات، العظام، النوم، المزاج، ومستوى السكر في الدم. يمكن الحصول عليه من خلال بعض المشروبات المفيدة:

المياه المعدنية: تحتوي بعض الأنواع على حتى 120 ملغ/لتر، ممتازة للترطيب وتعزيز المدخول اليومي.

ماء جوز الهند: كوب واحد يحتوي على حوالي 60 ملغ، بالإضافة للبوتاسيوم والإلكتروليتات.

الحليب النباتي: حليب الصويا 54 ملغ، حليب اللوز 19 ملغ لكل كوب، خاصة إذا كان مدعمًا.

مشروبات الكاكاو: ملعقة طعام من الكاكاو الخام تحتوي على 35 ملغ مغنيسيوم.

دبس السكر الأسود: ملعقة واحدة توفر 100 ملغ، يمكن إضافتها للماء أو العصائر.

العصائر الخضراء: كوب من السبانخ أو الكالي يحتوي على 24 ملغ، وبذور اليقطين تضيف حتى 168 ملغ لكل أونصة.

القهوة: كوب القهوة يحتوي على حوالي 10 ملغ، ويمكن تعزيزها بالكاكاو أو الحليب النباتي المدعم.

الشاي العشبي: مثل القراص أو الهندباء أو الرويبوس، كوب واحد يحتوي على 10 ملغ، ويفيد في الاسترخاء وتحسين النوم.