السبت 2026-01-10 01:46 م

منها ماء جوز الهند.. 8 مشروبات غنية بالمغنيسيوم

السبت، 10-01-2026 11:41 ص

الوكيل الإخباري-   المغنيسيوم معدن أساسي يشارك في أكثر من 300 عملية في الجسم، ويدعم العضلات، العظام، النوم، المزاج، ومستوى السكر في الدم. يمكن الحصول عليه من خلال بعض المشروبات المفيدة:

المياه المعدنية: تحتوي بعض الأنواع على حتى 120 ملغ/لتر، ممتازة للترطيب وتعزيز المدخول اليومي.
ماء جوز الهند: كوب واحد يحتوي على حوالي 60 ملغ، بالإضافة للبوتاسيوم والإلكتروليتات.
الحليب النباتي: حليب الصويا 54 ملغ، حليب اللوز 19 ملغ لكل كوب، خاصة إذا كان مدعمًا.
مشروبات الكاكاو: ملعقة طعام من الكاكاو الخام تحتوي على 35 ملغ مغنيسيوم.
دبس السكر الأسود: ملعقة واحدة توفر 100 ملغ، يمكن إضافتها للماء أو العصائر.
العصائر الخضراء: كوب من السبانخ أو الكالي يحتوي على 24 ملغ، وبذور اليقطين تضيف حتى 168 ملغ لكل أونصة.
القهوة: كوب القهوة يحتوي على حوالي 10 ملغ، ويمكن تعزيزها بالكاكاو أو الحليب النباتي المدعم.
الشاي العشبي: مثل القراص أو الهندباء أو الرويبوس، كوب واحد يحتوي على 10 ملغ، ويفيد في الاسترخاء وتحسين النوم.

 

 ارم نيوز

 
 


