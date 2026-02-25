الأربعاء 2026-02-25 03:16 م

من النوم إلى علاج الغثيان.. 5 مشروبات صحية ومفيدة

الوكيل الإخباري-   مع برودة الطقس أو ضغط الأيام الطويلة، قد يكون كوب من المشروبات الدافئة أبسط وسيلة لدعم صحتك. وبحسب تقرير لموقع "VertWellHealth"، هناك خمسة مشروبات تجمع بين الراحة والفائدة، مدعومة بما تشير إليه الأدلة العلمية حتى الآن:اضافة اعلان


1) شاي البابونج لتهدئة المساء
يُعدّ البابونج خيارًا شائعًا قبل النوم، إذ قد يساعد على تقليل القلق والتوتر وتحسين جودة النوم، إضافة إلى تخفيف أعراض قد تُعطّل النوم مثل الارتجاع المعدي المريئي (GERD).
لكن يُنصح بالحذر لدى من يعانون حساسية من عشبة الرجيد أو بعض أنواع حبوب اللقاح، لاحتمال حدوث تفاعل تحسسي.

2) شاي الزنجبيل لتخفيف الغثيان
يُعتبر الزنجبيل خيارًا كلاسيكيًا للغثيان، سواء لدى الحوامل في الأشهر الأولى أو مرضى العلاج الكيماوي أو من يعانون اضطرابات هضمية. ويساهم مركّب "الجنجرول" في تهدئة المعدة وتقليل الالتهاب وتخفيف بعض الآلام.
ويُستخدم بحذر مع مميّعات الدم أو أدوية خفض سكر الدم لتجنّب أي تداخل محتمل.

3) القهوة لدعم الصحة على المدى الطويل
تشير أبحاث إلى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة (نحو 3–4 أكواب يوميًا) قد يرتبط بانخفاض خطر بعض الأمراض المزمنة وطول العمر. إلا أن الفوائد تتراجع مع الإضافات عالية السعرات مثل الشرابات السكرية والكريمة المخفوقة.
وينصح الخبراء بمراقبة الكمية، خاصة لمن يعانون الأرق أو خفقان القلب.

4) ماء دافئ بالليمون والعسل لالتهاب الحلق
هذا المزيج البسيط قد يهدّئ الحلق عبر تغليف العسل للأنسجة، ويساعد في تقليل السعال، كما يساهم في الترطيب وتزويد الجسم بقدر من فيتامين C ومضادات الأكسدة.
ويُفضّل تجنّب إعطاء العسل للأطفال دون عمر السنة.

5) شاي الإكيناسيا (القنفذية) لدعم سكر الدم
تشير أدلة أولية إلى احتمال مساهمة الإكيناسيا في تحسين استجابة الجسم لسكر الدم عند تناوله دون تحلية. ورغم ذلك، فهو ليس بديلًا عن الأدوية أو نمط الحياة الصحي، بل خيارًا مساعدًا منخفض المؤشر السكري.

كيف تختار المشروب الأنسب؟

للنوم: البابونج قبل ساعة من الخلود للفراش.

للغثيان والهضم: الزنجبيل بعد الوجبات أو عند الشعور بالغثيان.

لليقظة: القهوة صباحًا وباعتدال.

لالتهاب الحلق: الليمون والعسل عند الحاجة.

لدعم سكر الدم: إكيناسيا غير محلاة مع متابعة طبية عند وجود سكري.

وتبقى المشروبات الصحية داعمًا لنمط حياة متوازن، لكنها لا تغني عن التغذية الجيدة، والنوم الكافي، والنشاط البدني. اختيار الكوب المناسب قد يكون خطوة بسيطة… لكنها مؤثرة.
 
 


